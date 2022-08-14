UNESCO'nun tsunami uzmanından korkutan sözler: İstanbul'u tsunami vuracak - Son Dakika
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UNESCO'nun tsunami uzmanından korkutan sözler: İstanbul'u tsunami vuracak

14.08.2022 19:50

UNESCO'nun en iyi tsunami uzmanı olarak bilinen dünyaca ünlü deniz bilimci Bernardo Aliaga, İstanbul hakkında korkutan bir uyarıda bulundu. Aliaga 2030'lu yıllarda Marsilya, İskenderiye ve İstanbul'u tsunaminin vuracağını öne sürdü.

Küresel iklim kriziyle birlikte hava durumları da giderek değişiyor. Mevsimlerin kaymasının yanı sıra aşırı yağışlar ve aşırı sıcaklar, insanlara zor günler yaşatıyor. Avrupa'nın sıcaktan kavrulduğu günlerde dünyanın en ünlü deniz bilimcileri arasında yer alan Bernardo Aliaga'dan Türkiye hakkında korkutan sözler geldi.

"30 YIL İÇERİSİNDE BEKLİYORUM"

30 yıl içerisinde büyük tsunaminin vuracağı kentler hakkında konuşan Bernardo Aliaga, "30 yıl içerisinde Marsilya, İskenderiye ve İstanbul'u tsunaminin vuracağını tahmin ediyorum. Bu tarih 2030'a da denk gelebilir" ifadelerini kullandı.

UNESCO YENİ BİR PROGRAM AÇTI

UNESCO uzmanının bu uyarıları, dünyaca ünlü kuruluşu da harekete geçirdi. UNESCO, tsunami riski altındaki kentleri ve kasabaları 2030 yılına kadar eğitmek amacıyla yeni bir program başlattı.

"HAFİFE ALIYORSUNUZ"

Bernardo Aliaga, özellikle Akdeniz ülkelerinde tsunami riskinin hafife alındığını ancak bu riskin sanıldığı kadar masum olmadığını dile getirerek, Akdeniz ülkelerinin hazırlık yapması gerektiğini ifade etti.

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Son Dakika Dünya UNESCO'nun tsunami uzmanından korkutan sözler: İstanbul'u tsunami vuracak - Son Dakika


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