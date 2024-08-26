UNICEF, Gazze\'ye 1.2 Milyon Doz Çocuk Felci Aşısı Gönderiyor

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 1.2 milyon doz çocuk felci aşısının, başlatılan kampanya kapsamında Gazze'ye ulaşacağını duyurdu.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, "UNICEF, Gazze'ye 1.2 milyon doz çocuk felci aşısı tip 2 (nOPV) getiriyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Filistin Ajansı (UNRWA) ve diğer ortaklarımızla birlikte 640 binden fazla çocuğu aşılamayı planlıyoruz" denildi.