UNIFIL Gözlem Noktası İsrail Ateşiyle Vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

UNIFIL Gözlem Noktası İsrail Ateşiyle Vuruldu

UNIFIL Gözlem Noktası İsrail Ateşiyle Vuruldu

Lübnan'daki UNIFIL noktası, İsrail'in tank ateşiyle hasar gördü; iki barış gücü personeli yaralandı.

10.10.2024 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan’ın güney sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler’in barış gücü UNIFIL’in bir gözlem noktası İsrail ordusunun tank ateşi ile hasar aldı.

Vurulan üs bölgesinde iki barış gücü personelinin yaralandığı kaydediliyor.

Gözlem kulesinde 'düşerek yaralanan' askerlerin Endonezya ordusundan olduğu kaydediliyor.

BM’den yapılan açıklamada son 24 saatte, gözlem noktalarının ‘defalarca isabet aldığı’ açıklandı.

Üs bölgesindeki güvenlik kameralarına da İsrail askerlerince hedef gözetilerek ateş açıldığı ve etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

UNIFIL’in sözcüsü BBC’ye yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun bölgedeki faaliyetlerinin “derin endişe ve alarm” durumu yarattığını kaydetti.

Sözcü Andrea Tenenti, barış gücünün hedef alınmasının “uluslararası hukukun çok ciddi şekilde ihlali” olduğunu söyledi.

Tenenti vurulan mevzilerin BM gözlem noktaları olarak İsrail tarafından ‘çok iyi bilindiğini’ de savundu.

İsrail ordusu bu olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

BM’nin Lübnan’daki barış gücüne asker veren İtalya ve İrlanda Cumhuriyeti, BM gözlem noktasının vurulmasını kınadı.

1000 askerle bölgede olan İtalya’nın Savunma Bakanı Guido Crosetto, olay için “kabul edilemez” dedi. İsrail Büyükelçisi’nin ilgili bakanlığa çağrıldığı da kaydedildi.

Bölgede 300 askeri olan İrlanda’nın Başbakanı Simon Harris “BM kaskı taşıyan barış gücü askerlerinin dokunulmaz sayıldığını” vurguladı.

Harris tüm askerlerinin iyi olduğunu da söyledi

UNIFIL, İsrail’in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekildiği 1978’den beri bölgede görev yapıyor.

Endonezya 1200 askerle UNIFIL'e en fazla asker veren ülke.

İsrail'den Beyrut merkezine saldırı

İsrail Perşembe günü akşam saatlerinde Beyrut'un merkezine yeni hava saldırıları düzenledi.

BBC'nin Beyrut'taki muhabiri, Hizbullah'ın varlık gösterdiği Dahiye'nin güney banliyölerinden uzakta bulunan Baçura'nın ikinci kez vurulduğunu bildiriyor.

Beyrut sakinleri birçok patlama sesi işittiklerini anlatıyor.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya UNIFIL Gözlem Noktası İsrail Ateşiyle Vuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

20:58 Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis’ten geçti Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti
20:17 Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB’de daire başkanı oldu Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
20:06 Köfteci Yusuf’a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu
19:31 Türkiye’nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı Türkiye'nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı
17:34 Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu
09:50 Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri’nin galasına katılmadı Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri'nin galasına katılmadı
09:45 Milton Kasırgası Florida’yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
09:32 İngiltere’de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi İngiltere'de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi
09:10 Ece Seçkin, online dünyanın tehlikelerine dikkat çekti Ece Seçkin, online dünyanın tehlikelerine dikkat çekti
08:59 Sergen Yalçın’dan Okan Buruk’a olay sözler: Icardi’yi oyundan çıkartamıyor Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay sözler: Icardi'yi oyundan çıkartamıyor
08:50 67 yaşındaki fenomen Şahninaz Çıra, 2 kilo altınla izini kaybettirdi 67 yaşındaki fenomen Şahninaz Çıra, 2 kilo altınla izini kaybettirdi
08:31 Türkiye Sudan’dan domuz eti mi ithal ediyor Beklenen açıklama geldi Türkiye Sudan'dan domuz eti mi ithal ediyor? Beklenen açıklama geldi
08:29 Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 21:20:30. #1.12#
SON DAKİKA: UNIFIL Gözlem Noktası İsrail Ateşiyle Vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.