Üniversite eğitimini yarıda bırakarak iş hayatına atılan Ben Francis, İngiltere'nin en genç milyarderi oldu - Son Dakika
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Üniversite eğitimini yarıda bırakarak iş hayatına atılan Ben Francis, İngiltere'nin en genç milyarderi oldu

Üniversite eğitimini yarıda bırakarak iş hayatına atılan Ben Francis, İngiltere'nin en genç milyarderi oldu

11.05.2023 13:47

İngiltere'de okuduğu Aston Üniversitesi'ni bırakıp ardından Türkiye'de de bulunan bir pizza zincirinde kurye olarak çalışan 30 yaşındaki Ben Francis, 1 milyar 200 milyon dolarlık servetiyle İngiltere'nin en genç milyarderi unvanına sahip oldu.

Lisans öğrenimini 2012'de sonlandıran Ben Francis, hayatını idame ettirebilmek için bir pizza zincirinde pizza kuryesi olarak işe başladı. O dönemde ailesiyle yaşayan Ben, evin garajında kurduğu 'spor giyim' işiyle bugünün milyarderi oldu.

Ben'in kurduğu spor giyim mağazası 'Gymshark', şu anda 230 ülkede satış yapıyor. Forbes dergisine göre bir dönem kuryelik yapan Ben'in şu anki net varlığı 1 milyar 200 milyon dolar olarak gösteriliyor.

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Son Dakika Dünya Üniversite eğitimini yarıda bırakarak iş hayatına atılan Ben Francis, İngiltere'nin en genç milyarderi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üniversite eğitimini yarıda bırakarak iş hayatına atılan Ben Francis, İngiltere'nin en genç milyarderi oldu - Son Dakika
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