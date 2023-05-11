Üniversite eğitimini yarıda bırakarak iş hayatına atılan Ben Francis, İngiltere'nin en genç milyarderi oldu

Lisans öğrenimini 2012'de sonlandıran Ben Francis, hayatını idame ettirebilmek için bir pizza zincirinde pizza kuryesi olarak işe başladı. O dönemde ailesiyle yaşayan Ben, evin garajında kurduğu 'spor giyim' işiyle bugünün milyarderi oldu.

Ben'in kurduğu spor giyim mağazası 'Gymshark', şu anda 230 ülkede satış yapıyor. Forbes dergisine göre bir dönem kuryelik yapan Ben'in şu anki net varlığı 1 milyar 200 milyon dolar olarak gösteriliyor.