Ünlü Albümler Trafik Kazalarını Artırıyor

Harvard Üniversitesi'nin araştırması, dünyaca ünlü yıldızların albümlerinin yayınlandığı günlerde ABD'de trafik kazası kaynaklı ölümlerin %15 arttığını ortaya koydu.Harvard Tıp Fakültesi'nden doktorlar, 2017 ile 2022 yılları arasında yayımlanan ve tek bir günde Spotify'da en yüksek dinlenme sayısına ulaşan 10 büyük albümün çıktığı günlere odaklandı.Bunlar arasında Taylor Swift'in 21 Ekim 2022'de yayımlanan Midnights albümü, Drake'in 29 Haziran 2018'de yayımlanan Scorpion albümü ve Harry Styles'ın 20 Mayıs 2022'de yayımlanan Harry's House albümü de bulunuyor.Araştırma ekibi, ABD'de en çok dinlenen 200 şarkının, albümlerinin yayınlandığı tarihlerde, yayınlanma tarihinin öncesindeki ve sonrasındaki günlerle karşılaştırıldığında %43 daha fazla dinlendiğini tespit etti. Araştırmacılar, bu albümlerin yayınlandığı tarihlerdeki trafik kaynaklı ölüm sayılarını, bu tarihlerin öncesindeki ve sonrasındaki 10'ar günlük dönemle karşılaştırdı.Bu tür veriler, müziğin bir araçta dinlenip dinlenmediğini ortaya koymasa da araştırmacılar burada tekrar eden bir durum olduğunu söylüyor.Neticede araştırmacılar, ABD'de popüler sanatçıların albümlerinin çıktığı günlerde, akıllı telefonlarından müzik açmak isteyen sürücülerin dikkatinin dağılması sonucu trafik kazası kaynaklı ölümlerde bir artış olabileceğine işaret ediyorlar.Araştırma için albümün yayımlandığı haftanın günü, resmi tatiller ve yılın hangi dönemine denk geldiği de hesaba katıldı. Sonuçta araştırmacılar, ABD'deki trafik kaynaklı ölüm sayısının dünyaca ünlü yıldızların albümleri yayımlandığında, benzer günlerle karşılaştırıldığında %15,1 arttığını tespit etti.Ekip Jama Network Open dergisinde yayımladıkları çalışmalarında, "Ortalama 182 ölüm, çalışmaya dahil edilen 10 albümün yayımlandığı günlere atfedilebilir" diye yazdı.Araştırmacılar, sonuçların, akıllı telefonlar üzerinden çevrim içi müzik dinlemenin, dikkat dağınıklığına bağlı araç kullanımına ve trafik kaynaklı ölümlere önemli ölçüde yol açabileceğini düşündürdüğünü kaydediyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, her yıl dünya genelinde bir milyondan fazla insan yollarda hayatını kaybediyor ve trafik kaynaklı ölümler, çocuklar ve genç yetişkinler arasında küresel ölçekte başlıca ölüm nedeni olarak biliniyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .