Ünlü model "Aslında böyle görünmüyorum" dedi ve filtresiz fotoğrafını paylaştı!

26 yaşındaki Amerikalı model Ryley Gordon'dan Instagram'da hemen hemen herkes tarafından kullanılmaya başlanan filtrelere yönelik tepki geldi. Gordon, "Aslında böyle görünmüyorum" diyerek daha önce paylaştığı bir fotoğrafın yerine filtresiz olan bir fotoğrafını paylaştı.

İKİ FOTOĞRAF ARASINDA CİDDİ FARK VAR

Gordon'un paylaştığı iki fotoğraf arasında ciddi fark olması hemen göze çarptı. Fotoğraflardan birinde Gordon'un karnının pürüzsüz olduğu görülürken, diğer fotoğrafta ise karnının bir bölümünün sarkmış olduğu görüldü.

"KENDİNİZİ OLDUĞU GİBİ KABUL EDİN"

Paylaştığı fotoğraf hakkında açıklamalarda bulunmaya devam eden Gordon, "Neredeyse hemen hemen herkes tarafından fotoğraflarda filtre kullanılmaya başlandı. Ancak modellik yapmak isteyen kızlara tavsiyem, kendilerini oldukları gibi kabul etmeleri" dedi.

Gordon'un Instagram'da paylaştığı fotoğraf

"OLDUĞUNDAN FARKLI GÖRÜNMEK YORUYOR"

Gordon, sözlerini şu şekilde sürdürdü: Farklı görünme çabası gerçekten de insanı psikolojik olarak yoruyor. İnsan zamanla kendine küsüyor. Bunu fark ettikten sonra kendimle barışmaya karar verdim. Kendimi olduğum gibi kabul ettiğimde daha mutlu olduğumu fark ettim."