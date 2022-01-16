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Ünlü model "Aslında böyle görünmüyorum" dedi ve filtresiz fotoğrafını paylaştı! - Son Dakika

Ünlü model "Aslında böyle görünmüyorum" dedi ve filtresiz fotoğrafını paylaştı!

16.01.2022 17:32

Amerikalı ünlü model Ryley Gordon, Instagram'da kendisi dahil birçok insanın filtre kullandığını kanıtlamak için bir fotoğraf paylaştı. Gordon'un paylaştığı fotoğrafta göbeğinin sarktığı görüldü. Ancak Instagram'a attığı fotoğrafta aynı bölgenin dümdüz olduğu dikkat çekiyordu.

26 yaşındaki Amerikalı model Ryley Gordon'dan Instagram'da hemen hemen herkes tarafından kullanılmaya başlanan filtrelere yönelik tepki geldi. Gordon, "Aslında böyle görünmüyorum" diyerek daha önce paylaştığı bir fotoğrafın yerine filtresiz olan bir fotoğrafını paylaştı.

İKİ FOTOĞRAF ARASINDA CİDDİ FARK VAR

Gordon'un paylaştığı iki fotoğraf arasında ciddi fark olması hemen göze çarptı. Fotoğraflardan birinde Gordon'un karnının pürüzsüz olduğu görülürken, diğer fotoğrafta ise karnının bir bölümünün sarkmış olduğu görüldü.

Ünlü model 'Aslında böyle görünmüyorum' diyerek fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı

"KENDİNİZİ OLDUĞU GİBİ KABUL EDİN"

Paylaştığı fotoğraf hakkında açıklamalarda bulunmaya devam eden Gordon, "Neredeyse hemen hemen herkes tarafından fotoğraflarda filtre kullanılmaya başlandı. Ancak modellik yapmak isteyen kızlara tavsiyem, kendilerini oldukları gibi kabul etmeleri" dedi.

Ünlü model 'Aslında böyle görünmüyorum' diyerek fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı
Gordon'un Instagram'da paylaştığı fotoğraf

"OLDUĞUNDAN FARKLI GÖRÜNMEK YORUYOR"

Gordon, sözlerini şu şekilde sürdürdü: Farklı görünme çabası gerçekten de insanı psikolojik olarak yoruyor. İnsan zamanla kendine küsüyor. Bunu fark ettikten sonra kendimle barışmaya karar verdim. Kendimi olduğum gibi kabul ettiğimde daha mutlu olduğumu fark ettim."

Ünlü model 'Aslında böyle görünmüyorum' diyerek fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı
Gordon'un daha sonra paylaştığı fotoğraf
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Instagram, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ünlü model 'Aslında böyle görünmüyorum' dedi ve filtresiz fotoğrafını paylaştı! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Ünlü model "Aslında böyle görünmüyorum" dedi ve filtresiz fotoğrafını paylaştı! - Son Dakika
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