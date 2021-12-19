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Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın nişanlısından açıklaması: Yılbaşında bebek yapacağız - Son Dakika

Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın nişanlısından açıklaması: Yılbaşında bebek yapacağız

19.12.2021 17:15
Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın nişanlısından açıklaması: Yılbaşında bebek yapacağız

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ın nişanlısı Sam Asghari, çocuk planı yaptıklarını ve bu sebeple tatile çıkacaklarını dile getirdi. Asghari'nin bu sözleri, özel hayatlarını gözler önüne sermesi nedeniyle eleştirildi.

İsmi birçok skandala karışan ünlü şarkıcı Britney Spears, ilginç olaylara konu olmaya devam ediyor. 40 yaşındaki şarkıcı son olarak, nişanlısı Sam Asghari'nin açıklamaları nedeniyle gündeme geldi.

"YILBAŞINDA BEBEK YAPACAĞIZ"

Ülke basınına açıklamalarda bulunan Sam Asghari, "Yılbaşında ne yapmayı planlıyorsunuz?" şeklindeki soruya ilginç bir yanıt verdi. Asghari, "Çocuk istiyoruz ve yılbaşında tatile giderek bebek yapacağız" dedi. Asghari'nin bu sözleri, özel hayatlarını ilan ettiği gerekçesiyle eleştirildi.

Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın nişanlısından tartışma yaratan sözler: Yılbaşında bebek yapacağız

ŞU ANDA 3 ÇOCUK SAHİBİ

Geçmişteki açıklamalarında birçok defa yeniden çocuk sahibi olma yönündeki isteğini dile getiren ünlü şarkıcı Britney Spears'ın şu anda 3 çocuğu bulunuyor.

Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın nişanlısından tartışma yaratan sözler: Yılbaşında bebek yapacağız
Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın nişanlısından tartışma yaratan sözler: Yılbaşında bebek yapacağız
Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın nişanlısından açıklaması: Yılbaşında bebek yapacağız

Britney Spears, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın nişanlısından açıklaması: Yılbaşında bebek yapacağız - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın nişanlısından açıklaması: Yılbaşında bebek yapacağız - Son Dakika
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