Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor - Son Dakika
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Dünya

Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

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Dünya genelinde bilinen ve Türkiye'de de satışı yapılan premium su markası Fiji'nin ürünlerinde kanser ve otizme neden olabilecek mikroplastikler bulunduğu öne sürüldü. ABD'de Plastik Kirliliği Kuruluşu şikayette bulunarak dava açtı.

07.02.2025 17:40  Güncelleme: 18:25
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Türkiye dahil dünyanın birçok yerinde satılan premium su markası Fiji için korkutan bir iddia ortaya atıldı. Markanın sattığı suların içerisinde kanser ve otizme neden olabilecek mikroplastikler olduğu öne sürüldü.

FİJİ SU MARKASI'NA DAVA AÇILDI

Plastik Kirliliği Kuruluşu, şirket hakkında dava açtı. Kuruluş, laboratuvar testlerinden, markanın doğal şişelenmiş ürünlerinde hem mikroplastik hem de bisfenol-A bulunduğunu iddia etti.

"KANSER VE OTİZME YOL AÇIYOR"

Sözcü'de yer alan habere göre, kanser, doğurganlık sorunları, otizm, kardiyovasküler komplikasyonlar hatta ölüm de dahil olmak üzere çok sayıda sağlık sorununa neden olabileceğini belirtti. Fiji suyunun mikroplastik ve BPA içerdiğine dair kamuya açık bir araştırma bulunmazken, şirketin sözcüsü iddiaları reddetti. Marka sözcüsü, karşı dava açacaklarını söyledi.

Markanın aldatıcı olduğunu, plastik kirliliğinde büyük rol oynadığını ileri süren kuruluş, açtıkları davada maddi tazminat talep etmedi. Fiji markasının Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA) kapsamında hukuka aykırı sayılmasını isteyen kuruluş,markanın yanıltıcı reklamlarının da durdurulmasını ve tedbir koyulmasını talep etti.

Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

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Son Dakika Dünya Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Çelikk:
    konuşma sen o e ferhat bac.skmm yaprak kafası 8 26 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çelikk sus yaprağım insanları yanlış yönlendirme 13 21 Yanıtla
  • Çelikk:
    çeşme suya devam 22 8 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    yahu numaranızı verin whatsapp tan konuşun 28 1 Yanıtla
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    ferhat kaşınma yaprak kafası yarın sivas kycakk beşiktasa 7 15 Yanıtla
  • ferhat eser:
    celikk sen sevgilin tarığa git lolipop legebeteli gevsek 5 10 Yanıtla
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