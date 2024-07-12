Ünlü televizyon sunucusu Holly Willoughby'i kaçırmak ve tecavüz sonrası öldürmek için komplo kuran suçlu ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

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İngiltere'de ünlü televizyon sunucusu Holly Willoughby'i kaçırmak ve tecavüz sonrası öldürmek için komplo kurmakla suçlanan Gavin Plumb, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıç Edward Murray, Gavin Plumb'ın en az 15 yıl 85 gün cezaevinde kalması gerektiğine hükmetti.

37 yaşındaki Plumb, Essex bölgesinin Harlow kentinden bir koruma görevlisi.

Yargıç Murray, Plumb'ı "tehlikeli bir kişi" olarak nitelendirdi, onun daha önce de cinsel şiddet suçlarından hüküm giydiğine dikkat çekti.

Yargıç ayrıca Plumb hakkındaki cezanın, 43 yaşındaki Holly Willoughby'nin "hayatını değiştirici" nitelikte olduğunu söyledi.

Plumb, Willoughby'ye yönelik planlarını internet ortamında ABD'de sivil bir polise anlatması ve polisin bunu FBI'ya iletmesinin ardından tutuklanmıştı.

FBI'ın İngiliz polisini uyarmasının ardından Plumb'ın Harrow'daki evi basılmış ve koruma görevlisinin Willoughby'yi kaçırmaya hazırlandığı ortaya çıkmıştı.

Willoughby yaklaşık 15 yıl ITV televizyonunun sabah programını sunmuştu.

Plumb ise daha önce 2006'da iki hostesi kaçırmaya çalışmış, 2007'de suçunu itiraf etmiş, 12 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cezası koşullu olarak 2 yıl askıya alınan Plumb, 2008'de de 16 yaşında iki kadını yasa dışı şekilde tutuklamaya çalışmış ve 32 ay hapis cezası almış, 16 ay sonra serbest bırakılmıştı.

İngiltere ve Galler'de yargıç, ömür boyu hapis cezasına çarptırılanların çoğu ilerleyen yıllarda belirli koşullarla aftan faydalanabiliyor.

Ancak bu cezaya çarptırılanların çoğu, en az yargıcı belirlediği minimum süre kadar hapis yatmak zorunda.