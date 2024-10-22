Ünlü Yönetmenlere Ulusal Sanat Madalyası

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YÖNETMENLER Steven Spielberg, Spike Lee ve Ken Burns, ABD Ulusal Sanat Madalyası'na layık görüldü.

2022 ve 2023 yıllarına ilişkin Ulusal Sanat Madalyası'nı kazananlar açıklandı. Yönetmenler Steven Spielberg, Spike Lee ve Ken Burns, madalyaya layık görülenler arasında yer aldı. Aralarında yönetmenler, aktörler, müzisyenler ve fotoğrafçılar olan 20 isim ödül kazanırken, ABD Başkanı Joe Biden, düzenlenecek törenle madalyaları sahiplerine takdim edecek.

Ulusal Sanat Madalyaları, 'ABD'de sanatın mükemmelliğine, büyümesine, desteklenmesine ve ulaşılabilirliğine yaptıkları olağanüstü katkılar nedeniyle özel olarak tanınmayı hak eden kişi veya gruplara' veriliyor.