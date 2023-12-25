UNRWA: Gazze\'deki saldırılarda 142 çalışan hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze'deki saldırılarda 142 UNRWA çalışanının hayatını kaybettiğini ve savaşın başından bu yana 1.9 milyon kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

UNRWA, Cuma günü yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana 142 UNRWA çalışanının hayatını kaybettiğini ve 1.9 milyon kişinin yerinden edilerek güvenlik arayışı içinde olduklarını belirtti. UNRWA, "23 Aralık itibarıyla UNRWA, savaşın başlangıcından bu yana 6 meslektaşının daha öldürüldüğünü doğrulayarak, öldürülen UNRWA meslektaşının toplam sayısının 142'ye çıktığını duyurmaktadır. 7 Ekim'den bu yana 1,9 milyona yakın insan (veya nüfusun yüzde 85'inden fazlası) Gazze Şeridi'nde bazıları birden çok kez yerinden edildi" dedi.

UNRWA'DAN NOEL MESAJI

UNRWA, öldürülen meslektaşlarının yaslarını tuttuklarını ifade ederek, "Bu kasvetli anda, devam eden kayıp, keder ve yıkımla birlikte kutlama yapanlara 'Mutlu Noeller' dilemek zor. Ekiplerimiz ihtiyacı olan insanlara yardım etmek için imkansızı başarıyor. Daha fazla kaybın yasını tutuyoruz. Gazze'de öldürülen meslektaşlarımızın sayısı 142'ye yükseldi, çoğu aileleriyle birlikteydi" ifadelerini kullandı.