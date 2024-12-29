UNRWA Genel Komiseri\'nden Gazze Krizi Uyarısı: Bebekler Donarak Ölüyor

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UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, " Gazze'de bebekler soğuk hava ve barınacak yer eksikliği nedeniyle donarak ölüyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun 14 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki insani krize ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Gazze'deki Filistinlilerin kış aylarında ihtiyaç duyduğu battaniye, şilte ve kışlık malzemelerin girişine aylardır onay verilmediğini belirten Lazzarini, "Gazze'de bebekler soğuk hava ve barınacak yer eksikliği nedeniyle donarak ölüyor" ifadelerini kullandı.

Lazzarini, Gazze'de acil ateşkes ve kış için ihtiyaç duyulan temel malzemelerin bölgeye acil olarak ulaştırılması çağrısı yaptı.