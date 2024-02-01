UNRWA, mali desteğin durdurulması halinde yardım operasyonlarını durduracak

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, UNRWA'ya mali desteğini durdurma kararı alan ülkelerin kararlarının devamı halinde tüm yardım operasyonlarının Şubat ayı sonu itibariyle durdurulmak zorunda kalınacağını duyurdu.
UNRWA Genel Komiseri Phillip Lazzarini, 7 Ekim soruşturması kapsamında adı geçen 12 UNRWA çalışanının işine son verildiğini ve soruşturma başlatılacağını açıklamıştı. UNRWA'dan bugün yapılan açıklamada, "İsrail yetkilileri tarafından, bazı UNRWA personelinin İsrail'e yönelik 7 Ekim menfur saldırılarına karıştığına dair ciddi iddialar kendisine sunulduğunda UNRWA Genel Komiseri, Ajansın çıkarları doğrultusunda bu personelin gömrevlerine derhal son verme kararı aldı ve New York'ta bulunan İç Gözetim Hizmetleri soruşturma başlattı. İddiaların kanıtlanması durumunda bu süreçte tam hesap verebilirlik ve şeffaflık bekleniyor. UNRWA'nın duyurusundan kısa bir süre sonra, bazı bağışçı ülkeler Ajans'a sağlanan 440 milyon doları tutarındaki finansmanı askıya aldı" dedi.
UNRWA Genel Komiseri Phillip Lazzarini, yardımların askıya alınmasına ilişkin, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in UNRWA'ya finansmanı yeniden başlatma çağrısını yineliyorum. Finansman askıya alınmaya devam ederse, büyük olasılıkla sadece Gazze'de değil, bölge genelindeki operasyonlarımızı Şubat ayı sonuna kadar durdurmak zorunda kalacağız" açıklamasını yaptı.
'GAZZELİLERİN BU KRİZİ UNRWA OLMADAN ATLATABİLECEKLERİNİ HAYAL ETMEK ZOR'
UNRWA'nın Gazze İşleri Direktörü ve BM İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı Thomas White mevcut durum ile ilgili, "Gazze, bombardımanlardan kaçan bir insan denizine dönüştü. Gazzelilerin bu krizi UNRWA olmadan atlatabileceklerini hayal etmek zor" ifadelerini kullandı.
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