Uraloğlu\'ndan Şian Port Ziyareti

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şian Port Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti.

Çin'in Şaanşi eyaletinin merkezi Şian şehrinde temaslarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin ticaretini dünyaya bağlayan, stratejik aktarma noktası olan; Xi'an Port Lojistik Merkezi'ni ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.