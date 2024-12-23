Ürdün Dışişleri Bakanı Şam\'da Yeni Yönetimle Görüşmelerde Bulundu

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ÜRDÜN Dışişleri Bakanı Eymen es Safedi, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Safedi, şu anda Şam'da Şara ile geniş çaplı görüşmelerde bulunuyor" denildi.