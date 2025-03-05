Ürdün, Suriyeli Mültecilere Geri Dönüşte Gümrük Muafiyeti Sağladı

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(ANKARA) - Ürdün Bakanlar Kurulu, Suriyeli mültecilerin gönüllü olarak Suriye'ye geri dönüşlerini kolaylaştırmak amacıyla ev eşyalarının ülkelerine taşınması sırasında alınan bazı gümrük ücretlerinden muaf tutulmalarına karar verdi.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammad Momani, bugün yaptığı açıklamada,Ürdün Bakanlar Kurulu'nun Suriyeli mültecilerin gönüllü olarak Suriye'ye geri dönüşlerini kolaylaştırmak amacıyla, ev eşyalarının ülkelerine taşınması sırasında alınan bazı gümrük ücretlerinden muaf tutulmalarına karar verdiğini bildirdi. Momani, "Karar, gönüllü olarak Suriye'ye dönen Suriyelilerin mobilya ve bagajlarının gümrük beyannamesinin gümrük hizmet ücretinden muaf tutulmasını öngörüyor" dedi.

Momani, Suriye'nin güvenlik, istikrar ve toprak bütünlüğünün Ürdün'ün stratejik çıkarı olduğunu belirterek, Suriye'nin egemenliğinin ihlali anlamına gelen İsrail'in Suriye'deki bölgeleri bombalamasını kınadı.