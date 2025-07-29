Uribe Rüşvet Suçundan Suçlu Bulundu

ESKİ Kolombiya Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe, tanığa rüşvet teklif ettiği gerekçesiyle suçlu bulundu. Uribe'nin 12 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Kolombiya'da 2002-2010 yılları arasında cumhurbaşkanı olarak görev yapan Alvaro Uribe, yargılandığı davada tanığa rüşvet teklif ederek ifadesini değiştirmeye çalıştığı gerekçesiyle suçlu bulundu.

Mahkeme, Uribe'nin cezaevindeki tanık Juan Guillermo Monsalve'a rüşvet önererek, onun beyanlarını değiştirmeye çalıştığının doğrulandığını bildirdi. Bu bağlamda Uribe'nin tanığa rüşvet teklif etmek ve ifadeleri değiştirmeye zorlamaktan suçlu olduğunu aktarıldı. Uribe'nin 12 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu, ancak bu kararı temyiz etme hakkına sahip olduğu belirtildi.

Eski bir paramiliter olduğu düşünülen Monsalve, Uribe'nin silahlı gruplarla bağlantısı olduğuna dair ifade vermiş ve Uribe'nin avukatları tarafından ifadesini değiştirmesi için baskı gördüğünü öne sürmüştü.