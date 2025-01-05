AVRUPA Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'e 'ağır zatürre' teşhisi kondu.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'in sözcüsü, siyasetçinin ağır zatürreye yakalandığını açıkladı. 66 yaşındaki Alman siyasetçinin, görevlerini memleketi Hannover'den yürüttüğü ve ekibiyle yakın temas halinde olduğu bildirildi.
Von der Leyen'in ocak ayı ortasına kadar yurt dışı programlarının da iptal edildiği belirtildi.
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