Üsküp Hayvanat Bahçesi'nde "Bebek Patlaması" Yaşanıyor - Son Dakika
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Üsküp Hayvanat Bahçesi'nde "Bebek Patlaması" Yaşanıyor

08.04.2022 17:23
Üsküp Hayvanat Bahçesi'nde "Bebek Patlaması" Yaşanıyor

ÜSKÜP, 8 Nisan (Xinhua) — Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Üsküp Hayvanat Bahçesi bugünlerde "bebek patlaması" yaşıyor. Hayvanat Bahçesi'nde son günlerde farklı türlerden 30'dan fazla yavru dünyaya geldi.

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ÜSKÜP, 8 Nisan (Xinhua) — Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Üsküp Hayvanat Bahçesi bugünlerde "bebek patlaması" yaşıyor. Hayvanat Bahçesi'nde son günlerde farklı türlerden 30'dan fazla yavru dünyaya geldi.

Üsküp Hayvanat Bahçesi'nde
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Üsküp Hayvanat Bahçesi'nde bir beyaz elli gibon yavrusu annesiyle birlikte görülüyor, 7 Nisan 2022. (Fotoğraf: Tomislav Georgiev/Xinhua)

Üsküp Hayvanat Bahçesi'nde
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Üsküp Hayvanat Bahçesi'nde bulunan kafeste üç beyaz aslan yavrusu yatıyor, 7 Nisan 2022. (Fotoğraf: Tomislav Georgiev/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Üsküp Hayvanat Bahçesi'nde 'Bebek Patlaması' Yaşanıyor - Son Dakika


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