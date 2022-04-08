ÜSKÜP, 8 Nisan (Xinhua) — Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Üsküp Hayvanat Bahçesi bugünlerde "bebek patlaması" yaşıyor. Hayvanat Bahçesi'nde son günlerde farklı türlerden 30'dan fazla yavru dünyaya geldi.
ÜSKÜP, 8 Nisan (Xinhua) — Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Üsküp Hayvanat Bahçesi bugünlerde "bebek patlaması" yaşıyor. Hayvanat Bahçesi'nde son günlerde farklı türlerden 30'dan fazla yavru dünyaya geldi.
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8.04.2022 17:30:31. #1.12#
SON DAKİKA: Üsküp Hayvanat Bahçesi'nde "Bebek Patlaması" Yaşanıyor - Son Dakika