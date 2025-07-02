Uyduya yakalandı! ABD\'ye ait dev gemi, İran yakınlarında görüntülendi

Yeni bir uydu görüntüsü, ABD hükümetine ait USS Carl Vinson uçak gemisinin İran yakınlarındaki Arap Denizi'nde konuşlandığını ortaya koydu. Bu konuşlanma, ABD'nin bölgedeki deniz varlığını sürdürdüğünü ve İsrail ile İran arasındaki ateşkese rağmen olası çatışmalara hazırlıklı olduğunu gösteriyor.

İSTİHBARAT ANALİSTİ TESPİT ETTİ

NTV'de yer alan habere göre, İran yakınlarındaki USS Carl Vinson'ı yakalayan uydu görüntüsü, istihbarat analisti MT Anderson tarafından tespit edildi. Uçak gemisine iki Arleigh Burke sınıfı muhrip eşlik ediyordu.

NÜKLEER TESİSİN VURULMASINDAN SONRA GÖRÜLDÜ

ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü'nün yayımladığı filo ve deniz takip sistemi güncellemesine göre, USS Carl Vinson uçak gemisi, Hava Filosu 2 ile birlikte Arap Denizi'nde operasyonlar yürütüyor. Pentagon'a göre gemi, ABD'nin B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla Fordo, Natanz ve Isfahan olmak üzere üç büyük İran nükleer tesisini vurmasından altı gün sonra görüldü.

PENTAGON'DAN DEV BÜTÇE TALEBİ

Geçtiğimiz günlerde Pentagon, 961,6 milyar dolarlık savunma bütçesi talebini duyurdu. ABD Donanması için 19 yeni gemi inşa etme ve nükleer tersaneleri iyileştirme planlarını açıkladı.