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Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! - Son Dakika

Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!

04.12.2021 13:16
Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!

Çin'in uzay araştırmaları için görevlendirdiği Yutu-2 isimli uzay aracı, Ay'ın uzak bir bölümünde "gizemli bir ev" görüntüledi. Küp şeklindeki yapının içinde ne olduğu henüz bilinmiyor. Çin'in uzay çalışmalarını inceleyen gazeteci Andrew Jones, nesnenin yanına gidilip kontrol edileceğini belirtti.

Ay'ın uzak tarafında çalışmalarını sürdüren Çin'in uzay aracı Yutu-2, dünyanın gündemine oturan bir keşif gerçekleştirdi. Yutu-2, Ay'ın uzak tarafında "gizemli" olarak adlandırılan bir ev görüntüledi. Küp şeklindeki dairenin içinde ne olduğu ise henüz bilinmiyor.

"GİZEMLİ EV" DENİLDİ

Indepedent Türkçe'de yer alan habere göre Çin'in uzay çalışmalarını inceleyen gazeteci Andrew Jones dün yaptığı paylaşımda, nesneye "gizemli bir ev" dendiğini belirtti.

UZAK TARAFTAKİ İLK ARAÇ

Dünya'nın uydusuna 2019'da giden Yutu-2, Ay'ın uzak tarafındaki ilk uzay aracı unvanına sahip. Doğal uydu, "kütleçekim kilidi" ismi verilen bir durum nedeniyle Dünya'ya hep aynı yüzünü gösteriyor. Bu yüzden Dünya'ya bakmayan yüzüne "Ay'ın uzak tarafı" ismi veriliyor.

NESNEYE YAKLAŞACAKLAR

Gezgin, gizemli nesneye 80 metre uzaklıkta. ABD merkezli medya ve teknoloji sitesi CNET, bu mesafeden dolayı Yutu-2'nin nesneyi bulanık görüntülediğini yazdı. Jones, gelecek 2-3 Ay gününde Yutu-2'nin nesneye yaklaşarak kontrol edeceğini açıkladı.

Uzayda gizemli ev bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!

Çin Halk Cumhuriyeti, Andrew R. Jones, Uzay, küp, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Uzayda 'gizemli ev' bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! - Son Dakika Dünya


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