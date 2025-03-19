Uzayda mahsur kalan astronotlar ABD\'ye döndü

ABD Başkanı Donald Trump, uzayda mahsur kalan iki astronotun dünyaya geri getirilmesi için ABD'li iş insanı Elon Musk'ı görevlendirmesinin ardından sıcak bir gelişme yaşandı.
Yaklaşık 9 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan ve dünyaya dönmek üzere SpaceX'in Dragon kapsülü ile istasyondan ayrılan iki astronot Florida açıklarına iniş yaptı.
Butch Wilmore ve Suni Williams, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti.
Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA, kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.
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