Uzayda mahsur kalan astronotlar ABD\'ye döndü

ABD Başkanı Donald Trump, uzayda mahsur kalan iki astronotun dünyaya geri getirilmesi için ABD'li iş insanı Elon Musk'ı görevlendirmesinin ardından sıcak bir gelişme yaşandı.

DÜNYAYA İNDİLER

Yaklaşık 9 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan ve dünyaya dönmek üzere SpaceX'in Dragon kapsülü ile istasyondan ayrılan iki astronot Florida açıklarına iniş yaptı.