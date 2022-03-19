Üzerine kırmızıyla çarpı attılar! Ukrayna Ordusu: Rusya'nın 5. komutanını da öldürdük - Son Dakika
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Üzerine kırmızıyla çarpı attılar! Ukrayna Ordusu: Rusya'nın 5. komutanını da öldürdük

19.03.2022 14:04
Üzerine kırmızıyla çarpı attılar! Ukrayna Ordusu: Rusya'nın 5. komutanını da öldürdük

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar sürerken, Ukrayna ordusu ülkedeki savaşa katılan beşinci Rus komutanın da öldüğünü duyurdu.

Ukrayna ordusu, Rusya ordusundan Korgeneral Andrey Mordviçev'in Ukrayna'daki çatışmalarda öldüğünü bildirdi. Ukrayna Kara Kuvvetleri'nin sosyal medyada paylaştığı mesajda, Mordviçev'in işgal sürecinde öldürülen 5. komutan olduğu belirtildi.

Rus Güney Askeri Bölgesi 8. birlik komutanı olan Mordviçev'in Çernobayevka kasabasında top atışı sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

Üzerine kırmızıyla çarpı attılar! Ukrayna Ordusu: Rusya'nın 5. komutanını da öldürdük

Ukrayna ordusu, Twitter mesajında da Mordviçev'in üzeri kırmızı çarpıyla çizilmiş bir fotoğrafı paylaşıldı. Mesajda "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Güney Askeri Bölgesi 8. Genel Ordusu Komutanı Korgeneral Andrei Mordvichev öldürüldü" ifadesi yer aldı.

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SON DAKİKA: Üzerine kırmızıyla çarpı attılar! Ukrayna Ordusu: Rusya'nın 5. komutanını da öldürdük - Son Dakika
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