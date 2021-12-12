Uzmanlar uyardı! Türkiye'de de 6 kişide görülen Omicron varyantının sadece geceleri kendini gösteren belirtisi ortaya çıktı

Koronavirüs salgını, çeşitli varyantların kendini göstermesiyle devam ediyor. Dünya gündemine damga vuran son varyantın ismi de Omicron olarak duyuruldu. Türkiye'de görülüp görülmediği merak edilen varyantla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün bilgilendirmede bulundu. Bakan, şu ana kadar 6 kişide Omicron tespit edildiğini belirtti.

EN YAYGIN BELİRTİSİ VÜCUT AĞRILARI

Omicron varyantının şu ana kadar en yaygın belirtisinin başta baş, kas ve eklem ağrıları olduğu belirtiliyor. Kırgınlık ve halsizliğin de birleştiği bu durumlarda kendini iyi hissetmeyen kişilerin test yaptırması öneriliyor. Ancak Omicron varyantının belirtileriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

SADECE GECELERİ KENDİSİNİ GÖSTERİYOR

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı tarafından Omicron varyantının belirtilerine ilişkin hazırlanan raporda, dikkat çeken ifadelere yer verildi. Buna göre varyantın bir diğer belirtisi arasında geceleri aniden ortaya çıkan terlemeler olduğu belirtildi. Aşırı terlemenin, yatakları ıslatacak boyutta olduğu ve bu durumu yaşayanların dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

İNGİLTERE VE GÜNEY AFRİKA'DA VAKA SAYILARI YÜKSEK

Omicron varyantının en yüksek görüldüğü ülkelerin başında İngiltere ve Güney Afrika geliyor. İngiltere'de son 24 saatte 663 Omicron vakası kaydedildi. Varyantın çıkış noktası olarak bilinen Güney Afrika'da da günlük 200'ün üzerinde Omicron vakası tespit ediliyor.