Vance: Barış Anlaşması Her İki Tarafı da Mutsuz Edecek

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak olası bir barış anlaşmasının Moskova ve Kiev'i 'mutsuz' edeceğini belirtti.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak görüşmelerde Washington'ın hedefinin her iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüm olduğunu söyledi. Vance, "Kimse tamamen mutlu olmayacak. Ruslar da Ukraynalılar da günün sonunda memnun olmayacak" dedi.
Vance, Putin, Zelenskiy ve Trump'ın aynı masada buluşması için çalışmaların sürdüğünü, fakat Putin'in Trump ile görüşmeden önce Zelenskiy ile bir araya gelmesinin verimli olmayacağını düşündüğünü kaydetti.
