Vance: İsrail ile Çıkarlarımız Zaman Bazen Uyuşmuyor - Son Dakika
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Vance: İsrail ile Çıkarlarımız Zaman Bazen Uyuşmuyor

Vance: İsrail ile Çıkarlarımız Zaman Bazen Uyuşmuyor
11.06.2026 16:41
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Netanyahu'nun bazı konularda yanıldığını belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bazı konularda yanıldığını belirterek, "İsrail ile kimi zaman uyuşmayan çıkarlarımız var" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Amerikan basınına gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. ABD ile İsrail'in yakın ortaklar olduğunu kaydeden Vance, "Ancak bazı zamanlar uyuşan, bazı zamanlar ise uyuşmayan çıkarlarımız var" dedi.

Vance, Netanyahu'yu 'ülkesinin çıkarlarını agresifçe savunan bir lider' olarak niteleyerek, Trump'ın ise kendi çıkarları konusunda net olduğunu söyledi. Netanyahu'nun İran konusunda ABD ile ilişkilerine yaklaşımında hata yapıp yapmadığı sorusuna Vance, "Elbette, bazı konularda yanıldı" cevabını verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Vance: İsrail ile Çıkarlarımız Zaman Bazen Uyuşmuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Özlem Balıkçı Özlem Balıkçı:
    sorunlar her yere sıçrıyo ortadoğu da hep kaynıyo işte bu sebeple çevre ve insanlar hep olumsuz etkileniyo maalesef 0 0 Yanıtla
  • Berrin Peşe Berrin Peşe:
    bu tür ifadeler dışişleri açısından oldukça hassas konular ortaya çıkarıyo düşün bari iki ülke arasında gerginlik artabilir ve güvenlik sorunları yaşanabilir 0 0 Yanıtla
  • Dilber Emre Dilber Emre:
    valla bu tür açıklamaların arkasında neler var görmeden inanmak zor ya 0 0 Yanıtla
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