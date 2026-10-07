Varoufakis, Rubio\'nun Atina ziyaretindeki güvenlik önlemlerini eleştirdi

(ANKARA) - Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Yunanistan ziyaretine ilişkin Atina'daki güvenlik önlemlerini eleştirerek, "İşgal altındaki Atina'dan selamlar. Marco Rubio ziyarette olduğu için karantinadayız. Hükümdarlarımızın patronu, Atinalıların kilit altında olmasını talep etti ki birliklerini denetlerken güvende hissetsin. Bir gün tekrar özgür olacağız. Ama bugün değil" dedi.

Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Yunanistan ziyareti kapsamında aınan Atina'daki güvenlik önlemlerini eleştirdi. Varoufakis, "İşgal altındaki Atina'dan selamlar. Marco Rubio ziyarette olduğu için karantinadayız. Hükümdarlarımızın patronu, Atinalıların kilit altında olmasını talep etti ki birliklerini denetlerken güvende hissetsin. Bir gün tekrar özgür olacağız. Ama bugün değil" ifadelerini kullandı.