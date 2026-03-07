Vatikan Büyükelçisi olarak atanan Fahrettin Altun kimdir? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vatikan Büyükelçisi olarak atanan Fahrettin Altun kimdir?

Vatikan Büyükelçisi olarak atanan Fahrettin Altun kimdir?
07.03.2026 00:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği görevine atanan Fahrettin Altun, uzun yıllar akademi, medya ve kamu yönetiminde çeşitli görevler üstlendi. İletişim bilimleri alanında çalışmalar yürüten Altun'un akademik kariyeri, medya faaliyetleri ve devlet görevleri yeniden gündeme geldi.

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği görevine atanan Fahrettin Altun, akademi, medya ve kamu yönetiminde uzun yıllar görev yapmış bir isim olarak tanınıyor.

İletişim bilimleri profesörü olan Fahrettin Altun, doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. Bir dönem ABD'de akademik çalışmalarda bulunan Altun, Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli üniversitelerde görev aldı.

Altun; İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Bu kurumlarda bölüm başkanlığı ve dekanlık görevlerinde de bulundu.

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI VE MEDYA ÇALIŞMALARI

Akademik çalışmalarının yanı sıra düşünce kuruluşlarında da görev alan Altun, SETA İstanbul Genel Koordinatörlüğü görevini yürüttü.

Altun ayrıca Sabah, Akşam, Daily Sabah, Kriter, Anlayış, Yöneliş ve Küre gibi çeşitli yayın organlarında köşe yazarlığı ve yayın yönetmenliği yaptı.

Başta TRT kanalları olmak üzere ulusal televizyonlarda haber ve tartışma programları hazırladı ve birçok programa konuk oldu.

YAZDIĞI VE KATKI SUNDUĞU ESERLER

Türk modernleşmesi, siyasal iletişim ve kültürel çalışmalar alanlarında araştırmaları bulunan Altun'un başlıca kitapları arasında:

Modernleşme Kuramı (2002)

Türkiye as a Stabilizing Power in an Age of Turmoil (2021) yer alıyor.

Ayrıca Press Freedom in Turkey (2016), The Triumph of Turkish Democracy (2016), 15 Temmuz'da Medya (2017), Terörün Kökenleri ve Terörle Mücadele Stratejisi (2018) ve Toplumlar Arası İletişimde Yeni Dönem: Enformasyon Savaşından Dezenformasyon Savaşına (2023) gibi kitaplara bölüm yazarı ve editör olarak katkı sundu.

KAMU GÖREVLERİ

Fahrettin Altun, 25 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine getirildi.

Daha sonra 10 Temmuz 2025'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı görevine atandı.

Resmî Gazete'de yayımlanan son karar ile Altun, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

Diplomasi, Politika, Gündem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Vatikan Büyükelçisi olarak atanan Fahrettin Altun kimdir? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
İran’dan Tel Aviv’e fırlatılan füzenin üzerine ’’Minab okulu kız öğrencilerinin anısına’’ yazıldı İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine ''Minab okulu kız öğrencilerinin anısına'' yazıldı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
Trump’tan İran’ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez Trump'tan İran'ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez

00:12
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
23:41
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık
23:07
İran’a saldırılar ne kadar sürecek Beyaz Saray’dan yeni açıklama
İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama
22:06
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 00:53:45. #7.12#
SON DAKİKA: Vatikan Büyükelçisi olarak atanan Fahrettin Altun kimdir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.