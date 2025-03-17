Vatikan, Papa Franciscus\'un hastanede çekilen fotoğrafını paylaştı

VATİKAN, solunum yollarındaki rahatsızlık sebebiyle tedavi gören Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un dua ederken tek kare fotoğrafını paylaştı.

Vatikan, geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'tan itibaren Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan ve çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın durumuyla ilgili açıklama yaparak, bir fotoğraf karesi paylaştı. Vatikan Basın Ofisi'nin paylaştığı fotoğrafta, Papa Franciscus, hastanenin 10'uncu katındaki odasına yakın şapelde pazar ayini dolayısıyla dua ederken görülüyor.

Vatikan Basın Ofisi, Papa'nın durumunun stabil olduğunu belirterek, fizik tedavi ve solunum fizyoterapisinin devam ettiğini aktardı. Papa'nın gününü ibadet ederek, dinlenerek ve biraz da çalışarak geçirdiği bildirildi.