Vekilin yaptığına bakın! Yasa tasarısını alarak binadan kaçtı

Tayvan Yasama Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edilmesi planlanan tartışmalı yasa tasarısının oylanacağı oturumda dramatik bir an yaşandı. Meclis çatısı altında süren hararetli tartışmalar sırasında Demokratik İlerici Parti (DPP) milletvekili Kuo Kuo-Wen, tasarının metnini masadan kapıp meclisin dışına çıkarak yasa teklifinin oylamasını fiilen durdurdu. Olayın yaşandığı anlar sosyal medyada viral olurken "tasarıyı kaçıran vekil" sahnesi gündem oldu.

TARTIŞMA YARATMIŞTI

Tartışmalı reform paketi, muhalefetteki Milliyetçi Parti (KMT) ve Tayvan Halk Partisi (TPP) tarafından meclise sunulmuş; parlamentonun hükümet üzerindeki denetim yetkisini genişletmeyi ve bazı parlamenter usulleri değiştirmeyi öngörüyordu. Tasarının görüşüleceği oturum gününe kadar hem meclis içinde hem de dışında gerilim yüksek seyretti.

BAZI VEKİLLER YUMRUKLAŞTI

Oylama öncesinde taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede fiziki arbedeye dönüştü. Milletvekilleri masaların üzerinden atlayıp birbirlerine itişirken bazıları yumruklaştı. Bu çarpışmaların ortasında Kuo, teklifin metnini tutan kağıtları kaparak tam salonun çıkışına doğru koştu. Diğer vekiller peşinden koştu fakat yaşananlar oylamanın askıya alınmasına yol açtı.

Gün içinde yaşanan karmaşa sonucu en az beş milletvekilinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Olay, yeni başkan Lai Ching-te'nin yemin törenine günler kala, Tayvan siyasetinde gerilimi artıran en ilginç protestolardan biri olarak kayda geçti.