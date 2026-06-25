Venezuela'da Meydana Gelen Depremlerde En Az 32 Kişi Öldü - Son Dakika
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Venezuela'da Meydana Gelen Depremlerde En Az 32 Kişi Öldü

25.06.2026 08:49  Güncelleme: 09:47
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Venezuela'nın başkenti Karakas'ta meydana gelen iki güçlü depremde en az 32 kişi öldü, 700 kişi yaralandı. Binalar çöktü, havalimanı kapatıldı ve olağanüstü hal ilan edildi.

(ANKARA) - Venezuela'nın başkenti Karakas'ın batısında meydana gelen ve ülke genelinde hissedilen iki güçlü deprem büyük yıkıma yol açtı. Depremlerde en az 32 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 700 kişinin yaralandığı bildirildi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ulusa sesleniş konuşmasında ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na (USGS) göre ilk deprem yerel saatle 18.04'te 7,2 büyüklüğünde meydana geldi. İlk sarsıntıdan bir dakikadan kısa süre sonra ise 7,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi. Sarsıntılar yalnızca Venezuela'da değil, komşu Kolombiya'nın başkenti Bogota'da da hissedildi.

USGS, ikinci depremin Karayip ve Güney Amerika tektonik levhalarının sınırında meydana gelen sığ doğrultu atımlı fay hareketinden kaynaklandığını bildirdi. Kurum, güçlü artçı sarsıntıların devam edebileceği uyarısında bulundu.

KARAKAS'TA BiNALAR ÇÖKTÜ, KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Başkent Karakas'ta çok sayıda bina çökerken, enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Karakas'ın Chacao ilçesinin Belediye Başkanı Gustavo Duque Saez, belediye sınırları içindeki en az iki binanın tamamen çöktüğünü, şimdiye kadar 18 kişinin sağ olarak kurtarıldığını ve 500'den fazla acil durum personelinin bölgede görev yaptığını açıkladı.

Baruta Belediyesi sınırları içinde de iki binanın çökmesi sonucu en az üç kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Belediye Başkanı Darwin Gonzalez, diğer sakinlerin kurtarıldığını ve yaralıların tedavi altına alındığını açıkladı.

HAVALİMANI KAPATILDI, METRO SEFERLERİ DURDURULDU

Rodriguez, Karakas yakınlarındaki Maiquetia Uluslararası Havalimanı'nın depremde ciddi hasar görmesi nedeniyle kapatıldığını açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, havalimanı tavanlarından parçaların düştüğü ve yolcuların panik içinde binayı terk ettiği görüldü. Yetkililer, ayrıca metro ve tren seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu, okulların ise hafta sonuna kadar tatil edildiğini duyurdu.

BÖLGE ÜLKELERİ VE ABD'DEN YARDIM TEKLİFİ

Depremin ardından ABD ile birçok Latin Amerika ülkesi Venezuela'ya destek teklifinde bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın arama-kurtarma ekipleri ile insani yardım malzemelerini bölgeye göndermeye hazırlandığı belirtildi. El Salvador, Ekvador, Brezilya ve Meksika da Caracas yönetimine yardım teklifinde bulundu.

Yetkililer, şu ana kadar 20'den fazla artçı sarsıntının kaydedildiğini, özellikle ülkenin kuzey kıyılarındaki La Guaira, Aragua, Carabobo ve Falcon eyaletlerinin ağır hasar gördüğünü açıkladı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ulusa sesleniş konuşmasında ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Rodriguez, acil durum çalışmalarını koordine etmek üzere bir general görevlendirildiğini söyledi.

Kaynak: ANKA

Doğal Afetler, Venezuela, 3. Sayfa, Politika, Caracas, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Venezuela'da Meydana Gelen Depremlerde En Az 32 Kişi Öldü - Son Dakika

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