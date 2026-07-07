Venezuela'da Deprem Faciası: 3,5 Bin Kayıp - Son Dakika
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Venezuela'da Deprem Faciası: 3,5 Bin Kayıp

Venezuela\'da Deprem Faciası: 3,5 Bin Kayıp
07.07.2026 08:39
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Venezuela'da 24 Haziran'da gerçekleşen depremlerde ölü sayısı 3.535'e, yaralı sayısı 16.740'a yükseldi.

VENEZUELA'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 535'e yükseldi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, iki büyük depremin yaşandığı ülkedeki son duruma ilişkin bilgilendirmede bulundu. Depremlerde 3 bin 535 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 bin 740 kişinin de yaralandığını belirten Rodriguez, "Evlerini kaybeden vatandaşlar için kurulan geçici barınma merkezlerinin sayısı 82'ye yükseldi, ihtiyaç sahiplerine 9 bin 603 ton gıda ulaştırıldı" dedi.

Rodriguez, hasar gören bina sayısının 856 olduğunu kaydederek, tamamen çöken bina sayısının ise 190 olduğunu aktardı.

Kaynak: DHA

Venezuela, 3. Sayfa, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Venezuela'da Deprem Faciası: 3,5 Bin Kayıp - Son Dakika

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