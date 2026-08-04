Venezuela\'daki Depremde Ölü Sayısı 6.125\'e Yükseldi

VENEZUELA'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 6 bin 125'e yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 579 artarak 6 bin 125, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu kaydetti.