Venezuela'daki Depremde Ölü Sayısı 6.125'e Yükseldi
24 Haziran'da Venezuela'da meydana gelen depremlerde ölü sayısı 6.125'e, yaralı sayısı 16.740'a ulaştı.
VENEZUELA'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 6 bin 125'e yükseldiği bildirildi.
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 579 artarak 6 bin 125, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu kaydetti.
Kaynak: DHA
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