Venezuela ve Kolombiya sınır kapısı yeniden açıldı: Bölgede hareketlilik arttı
Dünya

Venezuela ve Kolombiya sınır kapısı yeniden açıldı: Bölgede hareketlilik arttı

Venezuela ve Kolombiya sınır kapısı yeniden açıldı: Bölgede hareketlilik arttı
05.01.2026 10:18
Venezuela ve Kolombiya sınır kapısı yeniden açıldı: Bölgede hareketlilik arttı
Bölgesel yetkililer, birkaç gün süren gerginlik ve belirsizliğin ardından sınır geçişinin yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.

Venezuela ile Kolombiya arasındaki sınır kapısının yeniden açılmasının ardından bölgede hareketlilik yaşandı. Bölgesel yetkililer, birkaç gün süren gerginlik ve belirsizliğin ardından sınır geçişinin yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu. Kolombiya'nın Cucuta kentindeki sınır geçiş noktalarında askeri varlık artarken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

ASKERLER, GÜVENLİK NOKTALARINDA KONUŞLANDI

Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri'ne (FANB) bağlı askerler, Venezuela ile Kolombiya arasındaki ana sınır kapısı olan Simon Bolivar Uluslararası Köprüsü'ndeki güvenlik noktalarında konuşlandı.

19:10
