Vinicius Jr'dan 12 maçta 1 gol itirafı: Dünya Kupası'ndan sonra daha az çalıştım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE
BBC

Vinicius Jr'dan 12 maçta 1 gol itirafı: Dünya Kupası'ndan sonra daha az çalıştım

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vinicius Jr\'dan 12 maçta 1 gol itirafı: Dünya Kupası\'ndan sonra daha az çalıştım
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Jr, sezon başındaki düşük performansını Dünya Kupası sonrasındaki eksik hazırlığa ve yaz boyunca süren transfer söylentilerine bağladı.

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Jr, sezon başındaki inişli çıkışlı performansının nedenlerini anlattı. 26 yaşındaki futbolcu, yaz aylarındaki transfer söylentileri karşısında "gerçekten bunaldığını" ve Dünya Kupası'nın ardından gerektiği kadar çalışmadığını söyledi, BBC'nin haberine göre.

Vinicius, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid'de bu sezon çıktığı 12 maçta yalnızca 1 gol attı, 3 asist yaptı.

TATİLDE DAHA AZ ANTRENMAN YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Brezilya'nın Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etmesinin kendisini etkilediğini belirten Vinicius, "Dünya Kupası'ndan sonra olabileceğim kadar iyi hazırlandığımı düşünmüyorum, çünkü o turnuvanın etkisi bütün Brezilyalılar için çok büyük" dedi.

Yıldız oyuncu, "Bu kadar erken elenmeyi beklemiyorduk. Ben de tatilimi eğlenmek, dinlenmek ve ailemle daha çok vakit geçirmek için kullandım. Sonunda önceki yıllara göre daha az antrenman yaptım. Bu, sezona başlangıcımı etkilemiş olabilir" diye konuştu.

ARSENAL İDDİASI VE ALTI YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Sözleşmesinin son yılına giren Vinicius'un adı yazın Premier Lig şampiyonu Arsenal ile anılmış, oyuncu ağustosta Real Madrid ile altı yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Vinicius, "Sözleşme yenileme sürecinde, geçen yaz bu kadar çok kulüp ilgilenirken gerçekten bunaldım. Ama sezon çok uzun" ifadelerini kullandı.

SAÇ ÇEKTİĞİ İÇİN 4 MAÇ CEZA ALMIŞTI

Vinicius, ekim ayında Villarreal'in orta saha oyuncusu Nathan Saliba'nın saçını çektiği için kırmızı kart görmüş ve 4 maç men cezası almıştı. Onun yokluğunda sol kanatta forma giyen, kulübün rekor bedelle transfer ettiği Yan Diomande 4 gol attı.

2018'de Flamengo'dan Real Madrid'e gelen Vinicius, son beş sezonun her birinde kulübüyle 20'den fazla gol atmıştı. La Liga'da lider Barcelona'nın 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Real Madrid, cumartesi günü Celta Vigo'yu konuk edecek.

Kaynak: BBC

Kaynak: BBC
Vinicius JuniorReal MadridİspanyaFutbolDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

Bursa Gemlik’te altın kaplı zeytin, kilosu 5 bin dolardan Orta Doğu’ya satılıyor Bursa Gemlik'te altın kaplı zeytin, kilosu 5 bin dolardan Orta Doğu'ya satılıyor
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı
Banu Alkan’dan sürpriz karar Artık kendi programı var Banu Alkan'dan sürpriz karar! Artık kendi programı var
14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti Son sözleri dikkat çekiciydi 14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti! Son sözleri dikkat çekiciydi
Fon soruşturmasında adı geçerken ölmüştü Ali Emre Ballı’nın kız arkadaşından ’Şahap Kavcıoğlu’ iddiası Fon soruşturmasında adı geçerken ölmüştü! Ali Emre Ballı'nın kız arkadaşından 'Şahap Kavcıoğlu' iddiası
15:37
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
15:35
Çiğdem Karaaslan, Özlale’nin fon iddialarını yalanladı: Yargıya taşıyacak
Çiğdem Karaaslan, Özlale'nin fon iddialarını yalanladı: Yargıya taşıyacak
15:35
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
15:28
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
15:20
Dirk Kuyt’ın Fenerbahçe’den aldığı para belli oldu
Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'den aldığı para belli oldu
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 16:48:27. #.0.3#
SON DAKİKA: Vinicius Jr'dan 12 maçta 1 gol itirafı: Dünya Kupası'ndan sonra daha az çalıştım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android