Vladimir Zelenski: Ruslar, 'kazanılamaz' olarak gördükleri savaşa girmek yerine seferberlikten kaçmayı tercih ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Moskova'nın kısmi seferberlik çağrısına ilişkin konuştu.

Zelenski, Ukrayna'da savaşmak için askere yeni alınan Rusların "kazanılmaz olarak gördükleri bir savaşa girmek yerine giderek daha fazla sayıda kaçmayı tercih ettiğini" öne sürdü.

"İŞGALCİLER KAÇMAYA ÇALIŞIYOR"

Ulusa seslenen Zelenski, "Cephenin birçok bölgesinde şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ancak giderek daha fazla işgalci kaçmaya çalışıyor, düşman ordusuna giderek daha fazla kayıp verdiriliyor." dedi.

Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı bir savaş başlatarak "hata yaptığına dair artan bir anlayış" olduğunu söyledi.