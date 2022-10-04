Vladimir Zelenski: Ruslar, 'kazanılamaz' olarak gördükleri savaşa girmek yerine seferberlikten kaçmayı tercih ediyor - Son Dakika
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Vladimir Zelenski: Ruslar, 'kazanılamaz' olarak gördükleri savaşa girmek yerine seferberlikten kaçmayı tercih ediyor

04.10.2022 09:46
Vladimir Zelenski: Ruslar, 'kazanılamaz' olarak gördükleri savaşa girmek yerine seferberlikten kaçmayı tercih ediyor

Putin'in kısmi seferberlik çağrısına ilişkin konuşan Zelenski, Rusya'nın savaş başlatarak hata yaptığını ifade ederek, Rusların "kazanılamaz" olarak gördükleri bir savaşa girmek yerine kaçmayı tercih ettiğini ileri sürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Moskova'nın kısmi seferberlik çağrısına ilişkin konuştu.

Zelenski, Ukrayna'da savaşmak için askere yeni alınan Rusların "kazanılmaz olarak gördükleri bir savaşa girmek yerine giderek daha fazla sayıda kaçmayı tercih ettiğini" öne sürdü.

"İŞGALCİLER KAÇMAYA ÇALIŞIYOR"

Ulusa seslenen Zelenski, "Cephenin birçok bölgesinde şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ancak giderek daha fazla işgalci kaçmaya çalışıyor, düşman ordusuna giderek daha fazla kayıp verdiriliyor." dedi.

Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı bir savaş başlatarak "hata yaptığına dair artan bir anlayış" olduğunu söyledi.

YORUMLAR (1)
  • Cemal Gür: Hadi lan ordan kaç ülke silah ve para yardımı yapıyor ülkene onuda söyle Rusya'ya karşı maşa olarak kullanıldığını anlamaman çok kötü yada bilerek Kendi çıkarların için ülkeni feda ediyorsun Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Vladimir Zelenski: Ruslar, 'kazanılamaz' olarak gördükleri savaşa girmek yerine seferberlikten kaçmayı tercih ediyor - Son Dakika
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