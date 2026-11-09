Von der Leyen, Karadeniz ziyareti öncesi Zelenski ile görüştü

(ANKARA) - Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, " Karadeniz'de seyir özgürlüğünün yeniden sağlanması ve korunması şarttır" dedi. Von der Leyen, Zelenski'nin gıda ve enerji altyapısını kapsayan ateşkes çağrısına desteğini yinelediğini belirterek, bu hafta Abu Dabi'de yapılacak barış görüşmelerine Avrupa Birliği'nin (AB) de ortaklarıyla birlikte katılacağını bildirdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüştüğünü bildirdi. Von der Leyen, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, güvenlik tehditlerinin tırmandığı, saldırıların arttığı ve masum canların kaybolduğu Karadeniz bölgesine bir ziyarete başlıyorum. Romanya ve Bulgaristan'da, sahadaki durumu ve Avrupa'nın tepkisini nasıl güçlendirebileceğini görüşmek üzere liderlerle bir araya geleceğim.

Ziyaret öncesinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile verimli bir telefon görüşmesi yaptım. Karadeniz'de seyir özgürlüğünün yeniden sağlanması ve korunması şarttır. Gıda ve enerji altyapısını kapsayan bir ateşkes çağrısına desteğimi yinelerken bulundum.

Ayrıca devam eden barış çabalarını ve bu hafta Abu Dabi'de yapılacak görüşmeleri ele aldık; AB, ortaklarımızla birlikte orada yer alacak. Bu hafta sonu Dublin'de Cumhurbaşkanı Zelenskyy ile görüşmeyi ve diğer liderlerle birlikte barışa yönelik bir sonraki adımları tartışmayı dört gözle bekliyorum."