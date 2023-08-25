Wagner lideri Prigojin'in uçak kazasında hayatını kaybetmesi sabotaj iddialarına neden oldu - Son Dakika

Wagner lideri Prigojin'in uçak kazasında hayatını kaybetmesi sabotaj iddialarına neden oldu

Wagner lideri Prigojin\'in uçak kazasında hayatını kaybetmesi sabotaj iddialarına neden oldu
Son Güncelleme: 25.08.2023 14:05

Rusya Devlet Başkanı Putin'e karşı isyan başlatan Wagner lideri Prigojin'in uçak kazasında hayatını kaybetmesi sabotaj iddialarına neden oldu. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Prigojin'in Putin'in emriyle öldürüldüğü yönünde Batı'da dile getirilen iddiaları 'tümüyle yalan' diye niteledi. Putin'in Prigojin'in cenazesine katılıp katılmayacağı sorusuna ise Peskov, 'Bunu söylemek güç ama Putin'in çok yoğun bir programı var' şeklinde yanıt verdi.

2 ay önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı isyan başlatan Wagner lideri Prigojin'in uçak kazasında hayatını kaybetmesi sabotaj iddialarına neden oldu. Prigojin'in Putin tarafından öldürüldüğü iddiası ortaya atılırken, özellikle İngiliz basınında yer alan iddialara Kremlin'den yanıt gecikmedi. Sözcü Dimitri Peskov basın toplantısında kendisine yöneltilen "Prigojin, Putin'in emriyle mi öldürüldü?" sorusuna "Tümüyle yalan" yanıtını verdi.

Yevgeniy Prigojin.

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin ve paralı asker grubunun diğer önde gelen isimlerinin uçaklarının düşmesi sonucu ölümünün ardından Kremlin'den ilk açıklama geldi.

PUTİN'İN SARF ETTİĞİ CÜMLE SABOTAJ İDDİALARINI KÖRÜKLEDİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, olayın ardından sessizliğini bozarak Prigojin için "Kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı" demişti. Putin'in sarf ettiği bu cümle "sabotaj" iddialarının körüklenmesine neden olmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov.

"PUTİN SON DÖNEM PRİGOJİN İLE GÖRÜŞMEDİ"

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Prigojin'in Putin'in emriyle öldürüldüğü yönünde Batı'da dile getirilen iddiaları "tümüyle yalan" diye niteledi. Uçağın düşme nedenleriyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydeden Peskov, Putin'in son dönemde Prigojin ile görüşmediğini kaydetti.

PUTİN CENAZEYE KATILACAK MI?

Wagner'in Rusya'da yasal bir oluşum olmadığını belirten Peskov, yine de grubun Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonuna" büyük katkı sağladığını ifade etti. Rusya liderinin Prigojin'in cenazesine katılıp katılmayacağı sorusuna yanıt veren Kremlin sözcüsü, "Bunu söylemek güç ama Putin'in çok yoğun bir programı var" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Dünya

Yevgeniy Prigojin, Vladimir Putin, Kremlin, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Wagner lideri Prigojin'in uçak kazasında hayatını kaybetmesi sabotaj iddialarına neden oldu - Son Dakika


Son Dakika
14:02 Wagner lideri Prigojin'in uçak kazasında hayatını kaybetmesi sabotaj iddialarına neden oldu
13:59 Son 90 dakika! Şampiyonlar Ligi'nden Galatasaray'a çılgın para gelecek
13:45 Disney Plus'ın yayınlamaktan vazgeçtiği Atatürk filminden fragman geldi
13:34 Yunan medyası Sabancı çiftinin geçirdiği kazanın ardından çekilen fotoğrafları servis etti
13:18 Hollanda basını, Twente'nin Fenerbahçe hezimetini tek kelimeyle özetledi: Dram
13:00 'Gaybubet evleri'ne operasyon düzenleyen ekipler FETÖ'cüleri çatıda yakaladı
12:47 Oğlunu öldürüp bahçeye gömen baba 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı
12:34 Gaziantep'te bir kadın, tartıştığı sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldürdü
12:29 Yunanistan'da denizde kaza yapan Sabancı çiftini, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler kurtardı
11:59 Dün 100 lira düşen altın bugün hızlı yükseldi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2023 14:07:53. #1.12#
SON DAKİKA: Wagner lideri Prigojin'in uçak kazasında hayatını kaybetmesi sabotaj iddialarına neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement