Washington'da Uçak ve Helikopter Çarpıştı - Son Dakika
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BBC

Washington'da Uçak ve Helikopter Çarpıştı

Washington\'da Uçak ve Helikopter Çarpıştı

Uçak kazasında 19 cesede ulaşıldı, arama çalışmalarında 300 kurtarma görevlisi yer alıyor.

30.01.2025 14:48
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ABD'nin başkenti Washington'da bir yolcu uçağı Ronald Reagan Havalimanı'na yaklaşırken havada Sikorsky tipi askeri helikopterle çarpıştı.

Potamac Nehri'nde yapılan kapsamlı aramada şu ana kadar 19 cesede ulaşıldı.

Uçakta Rus ve Amerikalı artistik buz pateni sporcuları, aileleri ve çalıştırıcıların da olduğu bildiriliyor.

Yerel saatle 21:00 (TSİ 05:00) sıralarında gerçekleşen kaza sonrası Potomac Nehri'ne düşen uçak ve helikopterdekileri için arama çalışmaları başlatıldı.

American Airlines'ın işlettiği CRJ700 tipi uçakta 60 yolcu ile dört mürettebatın bulunduğunu bildirdi. Sikorsky UH-60 Black Hawk ??tipi helikopterde ise eğitim uçuşundaki üç ABD askeri bulunuyordu.

Yaklaşık 300 kurtarma görevlisi dondurucu soğuktaki nehir suyunda arama yapıyor.

Uçağın, Kansas Wichita'dan kalkan American Airlines'ın 5342 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştirdiği belirtildi.

Helikopterin ise Ronald Reagan Havaalanı'nın güneybatısında bulunan Virginia'daki Fort Belvoir üssünden havalandığını bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Bu önlenebilir gibi görünen kötü bir durum" diyerek bu "korkunç kaza" hakkında bilgi almaya devam ettiğini söyledi ve ilk müdahale ekiplerine teşekkür etti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise durumu, askeri helikopterin karıştığı kazayla ilgili hızla soruşturma başlatıldığını kaydediyor.

CNN televizyonunun yayınladığı kontrol kulesi iletişim kaydından, hava trafik kontrolörünün, Sikorsky pilotunu uyarmaya çalıştığı anlaşılıyor.

Uçak kazası ABD'den son 16 yılda yaşanan ilk büyük kaza olarak da kayda geçti.

Uçakta yakınları bulunanların bekleyişi sürüyor.

Hamaad Raza, uçakta bulunan eşini havalimanında beklerken kaza haberini aldığını söyledi.

"Bana 20 dakika içinde ineceğini yazmıştı" diyen Raza, eşinin nehirden çıkarılmasını umuyor.

Arama kurtarma ve ilk yardım ekipleri kazanın hemen ardından Reagan Ulusal Havaalanı'na ulaştı.

Washington DC'de son haftalarda Potomac Nehri'nin bazı kısımlarını buzla kaplayan dondurucu bir soğuk olduğu belirtiliyor. Meteoroloji birimi şu anda en düşün -1 derece olduğunu duyurdu. Hava koşullarının kurtarma görevinde önemli bir faktör olacağı ifade ediliyor.

Ronald Reagan Havaalanı'ndaki tüm uçuşlar durdu.

"Acil durum personeli, havaalanında meydana gelen bir uçak kazasına müdahale ediyor. Terminal açık kalmaya devam ediyor" şeklinde bir açıklama yapıldı.

Kaynak: BBC

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