Almanya'da Tarihi Wülzburg Kalesinde 4 Metre Derinliğindeki Su Dolu Sarnıca Düşen Çocuğu Balıkesirli Gündoğan Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da Tarihi Wülzburg Kalesinde 4 Metre Derinliğindeki Su Dolu Sarnıca Düşen Çocuğu Balıkesirli Gündoğan Kurtardı

07.04.2026 19:24  Güncelleme: 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki tarihi Wülzburg Kalesi'nde 7 yaşındaki bir çocuk, sarnıca düşerek ölüm tehlikesi atlattı. Balıkesirli Murat Gündoğan'ın hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Haber: İlhan Baba

(WİESSENBURG) – Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Weissenburg kenti bölgesindeki tarihi Wülzburg Kalesi'nde 7 yaşındaki bir çocuk, yaklaşık 4 metre derinliğindeki su dolu sarnıca düşerek ölüm tehlikesi atlattı. Çocuk, olay yerinde bulunan 49 yaşındaki Balıkesirli Murat Gündoğan'ın hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, çocuğun ailesiyle birlikte tarihi kaleyi gezdiği sırada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre küçük çocuk, sarnıçların bulunduğu alanda yer alan kuyu kapağının üzerine çıktı. Bu sırada şaftı kapatan metal ızgara kırıldı. Yaklaşık 4 metre derinliğe düşen çocuk, yer altındaki su dolu sarnıcın içine düştü.

Kaleyi gezmeye gelenler arasında bulunan Murat Gündoğan olayı fark ederek hiç vakit kaybetmeden sarnıcın içine atladı. Gündoğan'ın zamanında müdahalesi sayesinde çocuk, sudan çıkarılarak kurtarıldı. Olayda hem çocuğun hem de Gündoğan'ın yara almadığı bildirildi.

Polis ekipleri olayın ardından yaptıkları açıklamada, bölgenin güvenlik altına alındığını ve yeni önlemler alındığını duyurdu. Sarnıcın çevresine ek bariyerler yerleştirilirken, belediyeye bağlı teknik ekiplerin de olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Olay sonrası ANKA Haber Ajansı'na konuşan Murat Gündoğan, yaşananları şu sözlerle anlattı:

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG)  Hersbruck Camii başkan yardımcısı aynı zamanda IGMG Kuzey Bavyera'da emlak sorumlusu olarak görev yapıyorum. Ailemle birlikte Wülzburg Kalesi'ni geziyorduk. Bir çocuğun kuyu kapağına çıktığını gördüm. Tam o sırada metal ızgara kırıldı ve çocuk gözümün önünde 4 metre derinliğindeki su bulunan sarnıcın içine düştü. O an hiç düşünmeden aşağı atladım. Çocuğa ulaştım, sakin kalmasını söyledikten sonra kısa sürede dışarı çıkarmayı başardık. Çok şükür ikimiz de yara almadık. Çocuğu kurtarmaktan ailece mutlu olduk. Böyle yerlerde daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Gündoğan, olay sonrasında polis ekiplerinin ifadesini aldığını belirterek, "Polisler bana 'Siz kahramansınız ve tebrik ediyoruz' dedi. Ayrıca beni kahramanlar listesine alacaklarını ve bir ödülle onurlandıracaklarını söylediler" dedi.

Kaynak: ANKA

Acil Durum, Kurtarma, Güvenlik, Bavyera, Almanya, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da Tarihi Wülzburg Kalesinde 4 Metre Derinliğindeki Su Dolu Sarnıca Düşen Çocuğu Balıkesirli Gündoğan Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
7.04.2026 20:28:34.
SON DAKİKA: Almanya'da Tarihi Wülzburg Kalesinde 4 Metre Derinliğindeki Su Dolu Sarnıca Düşen Çocuğu Balıkesirli Gündoğan Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.