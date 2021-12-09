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WHO: Zengin ülkelerin Omicron nedeniyle ek aşı yapması yoksul ülkelerin aşıya erişimini azaltabilir - Son Dakika
BBC

WHO: Zengin ülkelerin Omicron nedeniyle ek aşı yapması yoksul ülkelerin aşıya erişimini azaltabilir

09.12.2021 21:45
WHO: Zengin ülkelerin Omicron nedeniyle ek aşı yapması yoksul ülkelerin aşıya erişimini azaltabilir

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Omicron varyantı nedeniyle zengin ülkelerin üçüncü doz aşı yapmak için çok sayıda aşı satın almasının yoksul ülkelerin aşıya erişimini yavaşlatabileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Omicron varyantı nedeniyle zengin ülkelerin üçüncü doz aşı yapmak için çok sayıda aşı satın almasının yoksul ülkelerin aşıya erişimini yavaşlatabileceğini söyledi.

Pek çok Batı ülkesinde halkın büyük kısmı aşılanmış durumda. Fakat yoksul ülkelerde tek doz bile aşı olamamış çok sayıda kişi var.

Aşı üreticisi Pfizer şirketi ilk belirlemelere göre, iki doz aşı olan kişilerin Omicron varyantına karşı bağışıklığının düştüğünü, diğer varyantlara karşı iki dozla sağlanan korumaya benzer bir koruma için üçüncü doz aşı gerektiğini açıklamıştı.

WHO ise zengin ülkelerde tüm yetişkinlere üçüncü doz aşı yapmak yerine yoksul ülkelerdeki insanlara ilk doz aşılarını yapmanın pandemiyle küresel mücadele için daha önemli olduğunu belirtti.

WHO Aşı Direktörü Kate O'Brien, yoksul ülkelere aşı bağışının sürmesi çağrısında bulundu:

"Omicron ile ilgili durum ne olursa olsun, zengin ülkelerin aşı stoklaması riskiyle karşı karşıyayız."

Son aylarda küresel aşı bağış programı Covax'a verilen aşılarda bir artış yaşanmıştı.

Fakat zengin ülkelerin aşı stoklarını artırması bunu tersine çevirebilir.

Dr. O'Brien, ek dozların Omicron'a karşı korumayı artırma ihtimalinin bulunduğunu fakat ağır hastalıklardan korunma için iki doz aşılamanın da yeterli olmasının mümkün olduğunu, bu konuda henüz araştırmaların sonuçlanmadığını belirtti.

Omicron ilk belirlemelere göre daha bulaşıcı olma potansiyeli taşıyor.

Öte yandan bu varyantın daha ağır bir hastalığa yol açıp açmadığı bilinmiyor.

ABD hükümetinin sağlık başdanışmanı Dr. Anthony Fauci, ilk bulguların Omicron'un belirtilerinin daha hafif olabileceğine işaret ettiğini söyledi.

WHO: Zengin ülkelerin Omicron nedeniyle ek aşı yapması yoksul ülkelerin aşıya erişimini azaltabilir
WHO: Zengin ülkelerin Omicron nedeniyle ek aşı yapması yoksul ülkelerin aşıya erişimini azaltabilir

Dünya Sağlık Örgütü, Omicron, Pfizer, Aşı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya WHO: Zengin ülkelerin Omicron nedeniyle ek aşı yapması yoksul ülkelerin aşıya erişimini azaltabilir - Son Dakika Dünya

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