Windsor Kalesi\'ne Maskeli Hırsız Girişi

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İNGİLTERE Prensi William, eşi Kate Middleton ve üç çocuklarıyla uyurken Windsor Kalesi'ne iki maskeli hırsızın girdiği ortaya çıktı. Çalıntı araçlarla araziye giren hırsızlar aranıyor.

13 Ekim'de meydana gelen hırsızlık, İngiltere basınında haber olmasının ardından resmi açıklama yapıldı. Polis ekim ayında gerçekleşen hırsızlığı doğruladı. İngiliz polisi, hırsızların Londra'nın batısındaki Kral Charles'ın ikametgahı olan Windsor Kalesi'nin arazisine girerek kraliyet arazisinden iki araç çaldığını açıkladı. Hırsızlığın kalede görev alan silahlı polislerin çekilmesinin ardından yaşandığı belirtildi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden yetkililer, olay sırasında Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla Windsor'da bulunmadığını söyledi.