Wyoming'de Tünel Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Dünya

Wyoming'de Tünel Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Wyoming\'de Tünel Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'nin Wyoming eyaletinde dağ tünelinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları sürerken bölge trafiğe kapatıldı.

15.02.2025 10:55  Güncelleme: 10:56
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ABD'nin Wyoming eyaletinde dün dağ tünelini girişinde meydana gelen ve çok sayıda aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Wyoming eyaletinde Green River yakınlarındaki Interstate 80 tünelinde meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrasında mahsur kalanları kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler patlama ihtimali nedeniyle bölge trafiğini ulaşımına kapattı. Yapılan açıklamada, tünelin süresiz olarak kapatılacağı ifade etti.

Kaynak: DHA

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