Wyoming\'de Tünel Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Dünya

ABD'nin Wyoming eyaletinde dün dağ tünelini girişinde meydana gelen ve çok sayıda aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Wyoming eyaletinde Green River yakınlarındaki Interstate 80 tünelinde meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrasında mahsur kalanları kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler patlama ihtimali nedeniyle bölge trafiğini ulaşımına kapattı. Yapılan açıklamada, tünelin süresiz olarak kapatılacağı ifade etti.