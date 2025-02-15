Wyoming\'de Tünel Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'nin Wyoming eyaletinde dün dağ tünelini girişinde meydana gelen ve çok sayıda aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Wyoming eyaletinde Green River yakınlarındaki Interstate 80 tünelinde meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrasında mahsur kalanları kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler patlama ihtimali nedeniyle bölge trafiğini ulaşımına kapattı. Yapılan açıklamada, tünelin süresiz olarak kapatılacağı ifade etti.
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