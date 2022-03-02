Yanlış hesaplama genç adamı canından etti! 200 fincan kahveye eşdeğer kafein tozu içmiş - Son Dakika

Mansfield'in ölümüyle ilgili duruşmada, 29 yaşındaki antrenörün 5 Ocak 2021'de hazırladığı karışımı içtikten hemen sonra rahatsızlandığı belirtildi. Adli Tıp Uzmanı John Gittins, ölüm nedeninin kafein zehirlenmesi olduğunu söyledi ve doz hesaplamasında bir hata yapıldığı sonucuna ulaştıklarını paylaştı.

KARIŞIMI İÇTİKTEN SONRA FENALAŞTI

Duruşmada Mansfield'ın karışımı tükettikten sonra kalbinin hızlı atmaya başladığı ve göğsünü tuttuğu anlatıldı. Olay raporuna göre, uzandıktan dakikalar sonra ağzından köpükler gelmeye başladı. Karısı Suzannah, komşularıyla ailesine haber verdi ve ambulans çağırdı.

YANLIŞ HESAPLAMA AŞIRI DOZA YOL AÇTI

Sağlık görevlileri onu 45 dakika boyunca hayata döndürmeye çalıştı ancak daha sonra hastanede öldüğü açıklandı. Mansfield'ın kafein tozunun ağırlığını ölçmek için kullandığı terazilerin 2 ila 5,000 gram arasında bir ağırlık aralığına sahip olduğu; ancak kendisinin önerilen 60-300 miligram'lık dozu tartmaya çalıştığı söylendi. Aşırı doza yol açan da buradaki yanlış hesaplamaydı.

FİRMA SAVUNMA YAPTI

Duruşmada, Mansfield'in Blackburn Distributions adlı firmanın 100 gramlık kafein tozu paketlerinden aldığı belirtildi. Firmanın yöneticisi Ben Blackburn, tozun miligram cinsinden iki ondalık basamak şeklinde tartılması gerektiğini ve önerilen dozun günde en fazla iki kere 60-300 mg olduğunu söyledi. Şirketin yöneticisi, Mansfield'in hayatını kaybettiği sırada satışta olan paketlerinde ölçü kaşıklarının olmadığını ancak bunun artık değiştiğini söyledi. Firma ayrıca kullanım talimatlarını iyileştirdi ve olası yan etkileri daha görünür hale getirdi.

KANINDA ÇOK YÜKSEK ORANDA KAFEİN ÇIKTI

Otopsi raporunda Mansfield'ın kanında litre başına 392 miligram kafein olduğu belirtildi. Bir fincan filtre kahve içmiş birinin kanında kafein seviyesi genellikle litre başına 2 ila 4 mg oluyor.

Kafein, bazı spor müdavimleri tarafından performans artırıcı olarak kullanılıyor. Sporcuların performansını iyileştirmek için belirli dozda alınması tavsiye ediliyor. Ancak uzmanlar, kafein alırken önerilen miktarın üzerinde tüketilmesinin riskleri olduğu konusunda uyarıyor.