Yaptırımlardan korkan Rus oligarkların yaptığı ilk şey: Sanat eserlerini elden çıkarmak! - Son Dakika
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Yaptırımlardan korkan Rus oligarkların yaptığı ilk şey: Sanat eserlerini elden çıkarmak!

23.03.2022 15:04
Yaptırımlardan korkan Rus oligarkların yaptığı ilk şey: Sanat eserlerini elden çıkarmak!

Sanat ve gösteri dünyasından haberler paylaşan Page Six'in haberine göre; Rus oligarklar kendilerine yönelik yaptırımların bir parçası olarak eserlerinin ele geçirilebileceğinden korktukları için pahalı sanat eserlerinden bazılarını sessizce Avrupa galerilerine satmaya çalışıyor.

Rusya- Ukrayna savaşı sanat dünyasını etkilemeye devam ediyor. Şimdi de ünlü sanat eserlerinin el değiştirmesi durumu söz konusu.

Page Six'in haberine göre; bir sanat uzmanı, "Yaklaşık altı Rus oligark; Picasso, Warhol, Jeff Koons, Modigliani, Kandinsky, Damien Hirst ve Basquiat'ın büyük eserlerini sessizce 30 milyon ila 100 milyon dolar aralığında satmaya çalışıyor. Tahsilatlara el konulacağından korktukları için hızlı bir şekilde nakde çevirmek istiyorlar" dedi.

Bloomberg'e konuşan bir uzman da Rus oligarkların, sanat eserlerini kolayca ellerinden çıkaramayacağını belirtti: "Muhtemelen, yaptırım listesine giren bir kişi sanat eserini, zarar görmeden uzaklaştırmak isteyecektir. Ancak bu tür bir harekete yardım eden herhangi birinin bu işe dahil olması bir çılgınlık olacaktır."

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