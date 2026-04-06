Yarı çıplak halde bulunmuştu! Genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı

06.04.2026 11:31
Gran Canaria’da yarı çıplak halde bulunan kadın cesedinin, aylar süren incelemelerin ardından fenomen Annabella Lovas’a ait olduğu diş kaydıyla tespit edildi. Polis cinayet ihtimalini devre dışı bırakırken, cesedin uzun süre suda kalması nedeniyle ölüm nedeni kesin olarak belirlenemedi.

İspanya’nın Gran Canaria adasında yarı çıplak halde bulunan kadın cesedinin, reality şov yıldızı ve sosyal medya fenomeni Annabella Lovas’a ait olduğu belirlenirken, polis olayın cinayet olmadığını açıkladı.

DİŞ KAYDIYLA KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

İspanya’ya bağlı Gran Canaria adasında aylar önce yarı çıplak halde bulunan kadın cesedinin kimliği netleşti. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin, 32 yaşındaki Macar reality şov yıldızı ve fenomen Annabella Lovas’a ait olduğu tespit edildi. Kimlik tespiti, diş kaydı üzerinden gerçekleştirildi. Polis ekipleri, bir dişi Interpol’e göndererek kimliği doğruladı.

CESET SU BİRİKİNTİSİNDE BULUNMUŞTU

Lovas’ın cansız bedeni, Berriel Ravine bölgesinde bulunan doğal bir su birikintisinde bulundu. Yetkililer, cesedin yaklaşık üç hafta boyunca suda kaldığını ve bu nedenle DNA analizinin büyük ölçüde zarar gördüğünü açıkladı. Uzun süre suda kalması nedeniyle parmak izlerine ulaşılamadığı ve kişisel eşyalarının da bulunamadığı belirtildi.

ÖLÜM NEDENİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Genç kadının ölüm nedeni kesin olarak belirlenemedi. Ancak polis, olayda cinayet ya da şüpheli bir duruma dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını duyurdu. Lovas için 2024 yılında kayıp başvurusu yapıldığı, kısa süre sonra Playa del Ingles bölgesinde sağ olarak bulunduğu, ancak ailesinin daha sonra yeniden kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

ZORLU İNCELEME SÜRECİ

Polis yetkilileri, cesedin ulaşılması güç bir bölgede bulunması nedeniyle inceleme sürecinin zor ilerlediğini ifade etti. Aylar süren çalışmaların ardından kimlik tespiti tamamlandı. Yerel kaynaklar, Lovas’ın maddi sıkıntılar yaşadığını ve hayatını kaybettikten sonra etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle cesedinin bulunduğu noktaya sürüklenmiş olabileceğini değerlendiriyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı Bir zamanlar servet kazanıyordu Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı! Bir zamanlar servet kazanıyordu
CHP, Özkan Yalım’ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Trump’tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı’nı açın... Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...

10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:43
Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
10:11
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
09:07
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti Araç sahipleri depoları doldurun
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 11:34:23.
