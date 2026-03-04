Yaşanan acının en net hali: \'\'Savaş\'\' kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi

İran kadın milli futbol takımı oyuncusu Sara Didar ve teknik direktör Marziyeh Jafari Avustralya'da düzenlenen 2026 Kadınlar Asya Kupası sırasında basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İranlı oyuncu Sara Didar, ülkelerindeki savaş ve ailelerine dair endişelerini dile getirdi.

''ÜLKEM ADINA ÇOK UMUTLUYUM''

Gazetecilerin ülkesindeki artan siyasi karışıklık ve askeri saldırılardan bahsetmesinin ardından gözyaşlarını zor tuttuğu görülen Sara Didar, "Açıkçası İran'da yaşananlar, oradaki ailelerimiz ve sevdiklerimiz adına hepimiz endişeliyiz ve üzgünüz. Ancak ülkem adına gerçekten çok umutluyum; ileride iyi haberler almayı ve ülkemin güçlü bir şekilde ayakta kalmasını diliyorum." dedi.

''PEK ÇOK KAYGIMIZ VAR''

Teknik direktör Marziyeh Jafari ise, "İran'daki insanlar ve ailelerimiz hakkında çok endişeliyiz. Hiç kimse savaşı sevmez. Şu an tamamen iletişimimiz kopmuş durumda olan ailelerimiz, sevdiklerimiz ve İran'daki tüm halkımız için pek çok kaygımız var. Fakat biz buraya profesyonelce futbol oynamaya geldik ve tüm odağımızı futbola ve önümüzdeki maça vermeye çalışıyoruz." sözlerini sarf etti.