Yaşanan acının en net hali: ''Savaş'' kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaşanan acının en net hali: ''Savaş'' kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi

Haberin Videosunu İzleyin
Yaşanan acının en net hali: \'\'Savaş\'\' kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi
04.03.2026 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yaşanan acının en net hali: \'\'Savaş\'\' kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi
Haber Videosu

İranlı forvet Sara Didar, Avustralya'da düzenlenen 2026 Kadınlar Asya Kupası'nda gazetecilerin ülkesindeki artan siyasi karışıklık ve askeri saldırılardan bahsetmesinin ardından konuşmakta çok zorlandı. İranlı futbolcunun bu anlarda gözyaşlarını zor tuttuğu görüldü.

İran kadın milli futbol takımı oyuncusu Sara Didar ve teknik direktör Marziyeh Jafari Avustralya'da düzenlenen 2026 Kadınlar Asya Kupası sırasında basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İranlı oyuncu Sara Didar, ülkelerindeki savaş ve ailelerine dair endişelerini dile getirdi.

''ÜLKEM ADINA ÇOK UMUTLUYUM''

Gazetecilerin ülkesindeki artan siyasi karışıklık ve askeri saldırılardan bahsetmesinin ardından gözyaşlarını zor tuttuğu görülen Sara Didar, "Açıkçası İran'da yaşananlar, oradaki ailelerimiz ve sevdiklerimiz adına hepimiz endişeliyiz ve üzgünüz. Ancak ülkem adına gerçekten çok umutluyum; ileride iyi haberler almayı ve ülkemin güçlü bir şekilde ayakta kalmasını diliyorum." dedi.

''PEK ÇOK KAYGIMIZ VAR''

Teknik direktör Marziyeh Jafari ise, "İran'daki insanlar ve ailelerimiz hakkında çok endişeliyiz. Hiç kimse savaşı sevmez. Şu an tamamen iletişimimiz kopmuş durumda olan ailelerimiz, sevdiklerimiz ve İran'daki tüm halkımız için pek çok kaygımız var. Fakat biz buraya profesyonelce futbol oynamaya geldik ve tüm odağımızı futbola ve önümüzdeki maça vermeye çalışıyoruz." sözlerini sarf etti.

Avustralya, Futbol, Dünya, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yaşanan acının en net hali: ''Savaş'' kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
İsviçre Türk Toplumu Zürih’te iftar sofrasında buluştu İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu

22:39
Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü
22:24
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama
Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:15
Putin, Rusya’nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 23:27:55. #.0.4#
SON DAKİKA: Yaşanan acının en net hali: ''Savaş'' kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.