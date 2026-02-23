Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı - Son Dakika
Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı

Haberin Videosunu İzleyin
Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı
23.02.2026 15:08  Güncelleme: 15:20
Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı
Haber Videosu

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir binanın 7'nci katından aşağıya düşen çocuğu durumu fark eden apartman görevlisi kurtardı.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Petrogradskaya Caddesi üzerindeki bir binanın 7'nci katında bir çocuğun açık pencere önünde oyun oynadığı sırada camdan düştü.

7. KATTAN DÜŞEN ÇOCUĞU TUTTU

Bina girişinde duran Özbekistan uyruklu bina görevlisi çocuğun düştüğünü fark ederek 7'nci kattan aşağıya düşen çocuğu güçlükle tuttu. Çocuk kısa bir süre şok yaşadıktan sonra bina önüne gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında çocuğun bir bacağında kırık meydana geldiği açıklandı.

ÇOCUĞU KURTARAN APARTMAN GÖREVLİSİNİN KABURGASI KIRILDI

Çocuğu kurtaran apartman görevlisi de ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan muayenelere göre apartman görevlisinin kaburgalarında kırık olduğu anlaşıldı. Sağlık durumu iyi olan apartman görevlisi Rusya'da kahraman ilan edilirken olay ülkede en çok konuşulan olay oldu.

ANNESİ ÇOCUĞU YALNIZ BIRAKMIŞ

Kurtulan çocuğun ise otizm hastası olduğu, babasının 1 yıl önce öldüğü, annesinin ise olay sırasında çalıştığı ve çocuğunu bu nedenle evde yalnız bırakmak zorunda kaldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Petersburg, Gündem, Rusya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:09
Kararı net Arda Güler’i Premier Lig’e götürecek
Kararı net! Arda Güler'i Premier Lig'e götürecek
14:55
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
14:37
Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü
Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
13:32
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor Osimhen hakkında bomba iddia
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia
13:10
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
13:10
Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü En yakınları gözaltında
Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı
