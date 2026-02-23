Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Petrogradskaya Caddesi üzerindeki bir binanın 7'nci katında bir çocuğun açık pencere önünde oyun oynadığı sırada camdan düştü.

7. KATTAN DÜŞEN ÇOCUĞU TUTTU

Bina girişinde duran Özbekistan uyruklu bina görevlisi çocuğun düştüğünü fark ederek 7'nci kattan aşağıya düşen çocuğu güçlükle tuttu. Çocuk kısa bir süre şok yaşadıktan sonra bina önüne gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında çocuğun bir bacağında kırık meydana geldiği açıklandı.

ÇOCUĞU KURTARAN APARTMAN GÖREVLİSİNİN KABURGASI KIRILDI

Çocuğu kurtaran apartman görevlisi de ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan muayenelere göre apartman görevlisinin kaburgalarında kırık olduğu anlaşıldı. Sağlık durumu iyi olan apartman görevlisi Rusya'da kahraman ilan edilirken olay ülkede en çok konuşulan olay oldu.

ANNESİ ÇOCUĞU YALNIZ BIRAKMIŞ

Kurtulan çocuğun ise otizm hastası olduğu, babasının 1 yıl önce öldüğü, annesinin ise olay sırasında çalıştığı ve çocuğunu bu nedenle evde yalnız bırakmak zorunda kaldığı öğrenildi.