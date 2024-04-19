Yeğeninin bankaya götürdüğü adamın ölüm nedeni belirlendi - Son Dakika
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Yeğeninin bankaya götürdüğü adamın ölüm nedeni belirlendi

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Brezilya'da bir kadının bankaya götürdüğü yeğeninin cesedinin otopsi raporu, ölümünün muhtemelen bronkoaspirasyon ve kalp yetmezliği nedeniyle olduğunu gösterdi. Yetkililer, zehirlenme ihtimalini de araştırıyor.

19.04.2024 16:44
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İlk otopsi raporu, yeğeninin bankadan kredi çekmek için cesedini bankaya götürdüğü Paulo Roberto Braga'nın ölümünün muhtemelen "bronkoaspirasyon (Soluk borusuna sıvı veya katı yabancı bir maddenin kaçması) ve kalp yetmezliği" nedeniyle olduğunu gösterdi. Yetkililer, Paulo'nun zehirlenmiş olma ihtimali üzerine de duruyor.

68 yaşındaki adam, Paulo Roberto Braga, yeğeni 43 yaşındaki Erika de Souza Vieira Nunes tarafından Brezilya, Rio de Janeiro'daki bir bankaya götürüldü. Erika, Paulo'nun var olan bir kredisinden para çekmek için 15 Nisan Pazartesi günü bankaya iki kez gitti. Banka çalışanları, kadının davranışlarından şüphelenip yetkililere haber verdi ve olayı kayda aldı. Yapılan otopsi, Paulo'nun ölüm nedeninin "bronkoaspirasyon ve kalp yetmezliği" olduğunu ortaya koydu. The Sun gazetesi, adli tıp ofisinin adamın zehirlenip zehirlenmediğini araştırdığını, ek test sonuçlarını beklediklerini bildirdi.

Rapor, "Bu veriler, malnütrisyon ve bronkoaspirasyon bulgusunu doğrulamaktadır. Ayrıca bulunan önceki kalp hastalığı da ölüm olayına katkıda bulunmuştur" dedi.

Erika'nın adam ölüm döşeğindeyken benzer bir durumu birkaç gün önce yaşadığı ortaya çıktı. 15 Nisan'da, Paulo'yu hâlâ canlıyken, aynı gün içinde iki kez para çekmek üzere bankaya götürdü. Ertelenen banka ziyaretinden bir gün sonra çekilen görüntülerde, Erika'nın ölmüş gibi görünen adamın başını dik tuttuğu ve ona bir belgeyi imzalaması için baskı yaptığı görüldü. Tıbbi kayıtlara göre, Paulo bu ayın 8 ve 15'i arasında oksijene bağımlı hale gelmiş. Kayıtlarda ayrıca, hastaneden taburcu edildiği günün "hasta taşikardiydi, kalp atış hızı dakikada 97, periferik kan oksijen doygunluğu %95, konuşma güçlüğü çekiyordu ve yutkunmakta zorlanıyordu" şeklinde olduğu belirtilmiş.

Yeğenin kredi çekmek için cesedini bankaya götürdüğü Brezilyalı Paulo Roberto Braga'nın boğazına yabancı cisim kaçtığı için öldüğü ortaya çıktı
Yeğenin kredi çekmek için cesedini bankaya götürdüğü Brezilyalı Paulo Roberto Braga'nın boğazına yabancı cisim kaçtığı için öldüğü ortaya çıktı

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Son Dakika Dünya Yeğeninin bankaya götürdüğü adamın ölüm nedeni belirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeğeninin bankaya götürdüğü adamın ölüm nedeni belirlendi - Son Dakika
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