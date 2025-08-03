Yemen'in Ahwar bölgesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu.
Yetkililer, kazada en az 54 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de kaybolduğunu açıkladı.
Yemenli Sağlık yetkilisi Abdul Qadir Bajameel, teknede yaklaşık 150 kişinin bulunduğunu ve 9'u Etiyopyalı, 1'i Yemenli toplam 10 kişinin kurtarıldığını aktardı.
Kayıp göçmenleri bulmak için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Dünya › Yemen açıklarında göçmen teknesi battı: 54 ölü - Son Dakika
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